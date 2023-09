Recomienda especialista de salud uso de cubrebocas

Con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias y de evitar su propagación, recomiendan el uso del cubrebocas en las aulas escolares del estado de Coahuila.

Sandra Cecilia García Mares, especialista en Medicina Familiar en el Instituto Seguro Social (IMSS) del estado, señaló que "la protección no está por demás", sobre todo porque en esta temporada de cambios de clima, son comunes las alergias, gripes y rinitis, que sumadas a la persistencia de la Covid-19 y otros padecimientos de tipo viral, pueden contenerse también con el lavado de manos.

Comentó que si bien el uso de cubrebocas no es obligatorio en la actualidad, su implementación es corresponsabilidad de cada familia así como lo es mantenerse alertas ante cualquier sintomatología y reportar oportunamente a la autoridad competente, para conocer las acciones a realizar y con ello evitar contagios.

"A mí me parece que sí es importante el uso del cubrebocas en este regreso a clases y no solamente por este regreso a clases, recordemos que ahorita estamos en la temporada que va a empezar el aire, el frío, cambia el clima, llegan las alergias, la rinitis, el Covid sigue y seguirá siempre". Incluso, mencionó que muchos niños y niñas en edad escolar, todavía no cuentan con las vacunas anticovid o contra la Influenza por lo que el asunto es de conciencia y de responsabilidad civil.

La doctora de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 en Saltillo, destacó que el primer filtro es la familia, por lo que es importante que desde casa se enseñe a niñas y niños los beneficios de implementar el uso de cubrebocas y correcto lavado de manos.

Subrayó que la vacunación es esencial para proteger a los menores, por lo que exhortó a actualizar su esquema básico en la unidad médica más cercana, independientemente de que sean o no derechohabientes.

En la última semana, la Secretaría de Salud de Coahuila reportó 539 casos activos de Covid-19 en todo el estado, de los cuales, 150 se concentran en al región Sureste; 129 en la región Centro-Desierto; 106 en la región Carbonífera; 82 en la región Norte y 72 en La Laguna. Los casos activos son todos aquellos positivos que tienen fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. La dependencia estatal dio a conocer que las regiones Norte y Centro demuestran un descenso de casos mientras que las regiones Carbonífera,

Laguna y Sureste aún se encuentran en aumento de casos.