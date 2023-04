Recolectan recursos para seguir búsqueda

Ante el recurso insuficiente que pretende otorgar el Gobierno del estado de Durango para la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio del Mezquital, las buscadoras de Grupo VIDA emprendieron una campaña en sus redes sociales para recolectar recursos ante el interés que tienen de continuar realizando esta labor.

A decir de Silvia Ortiz, fundadora del grupo, por parte del Gobierno de Durango no hay atención, no hay nada, "son puras palabras".

Recordó lo que en su momento ocurrió con el gobierno del vecino estado de Coahuila: "no les gusta que los golpeteemos con ustedes (medios de comunicación), pero yo lo lamento y una vez lo dije con Coahuila y ahora lo digo aquí 'los perros a periodicazos', y si ellos quieren lo mismo pues que tengan lo mismo", dijo Ortiz.

De acuerdo con Guadalupe Delgado, vocera del Grupo VIDA en La Laguna de Durango, la próxima semana se pretenden realizar varios operativos de búsqueda, dos de ellos en Tlahualilo y probablemente en Gómez Palacio, y a partir del miércoles y hasta el día sábado trabajarán en el Mezquital.

Sin embargo, el estado otorgó un presupuesto de 10 mil pesos para el traslado inicialmente de 14 buscadoras, cifra que se redujo a 10.

Con esta cantidad el grupo deberá cubrir los gastos de casetas, gasolina, alimentación y hospedaje por cuatro días, lo que resulta insuficiente, por lo que lanzaron un llamado de ayuda en sus redes, al cual sí han obtenido respuesta por parte de amigos y desconocidos.

"Nosotros recurrimos a la ciudadanía y a mis amigos de Facebook para que nos ayuden a trasladarnos a la ciudad de Durango, la respuesta fue favorable por parte de la mayoría", dijo Delgado.

Recientemente el subsecretario de Gobierno para la región Laguna, Raúl Meraz, aseguró que en el área de Mezquital había por lo menos 11 buscadores registrados para las tareas, por lo que la cifra de 10 buscadores de La Laguna se podría reducir.

"Al final de cuentas son familiares que están buscando a un ser querido, que son voluntarios, que están participando, que son parte de los colectivos o que en lo individual acuden a estas búsquedas y por supuesto que tenemos registro, de hecho para la proyección que se tiene para Mezquital la primera intención era llevar a 10 buscadores de aquí, pero allá hay 11 buscadores registrados, entonces aquí se está valorando que en lugar de 10 buscadores se reduzca el número para que puedan ir más cómodamente con el presupuesto que se consiguió".

Ante tales declaraciones, Silvia Ortiz dijo: "no hay buscadores, ellos nos han dicho que somos el único colectivo en todo el estado, están mintiendo… realmente no quieren trabajar de la mano con el colectivo".

"Nosotros no decidimos estar aquí", recalcó Guadalupe Delgado, quien pidió el apoyo a la autoridad de Durango para lograr la localización de sus seres queridos, "ayúdenos a que se resuelvan nuestros casos para que dejemos de darles lata".

La búsqueda que se realizará en Tlahualilo es especial para ella, pues se presume que en el punto que se trabajará hay cinco cuerpos entre los que pudiera estar su hija.

"Tenemos desde el 2018 un indicio de que probablemente haya cinco cuerpos, los vamos a buscar, no sabemos exactamente dónde estén y uno de esos puede ser mi hija, no sé si se me vaya a partir tanto mi corazón pero yo siento que a lo mejor me va a dar paz donde esté y si no está mi hija ahí y si el gobierno se molesta porque los hicimos gastar, no me importa".