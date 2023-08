Recoge Coahuila juegos de nuevos libros de texto que habían enviado a escuelas para el CTE

El pasado lunes la Secretaría de Educación de Coahuila distribuyó en las escuelas primarias públicas sólo un juego de los nuevos libros de texto de la SEP federal para que los docentes pudieran trabajar en las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE). Pero luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenara la distribución de los ejemplares en el estado, este miércoles las autoridades educativas estatales comenzaron a recoger los nuevos libros en los planteles ya que se utilizarán los del ciclo anterior.

Además, la coordinadora general de Asuntos Jurídicos, Carolina Castillo Díaz envió el oficio CGAJ/397472023 dirigido al subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo para informarle que luego de la resolución a la controversia constitucional que promovió el Gobierno del estado, se deberán realizar las acciones necesarias, con la finalidad de que en las escuelas de educación básica, se implementen los planes y programas de estudios legalmente autorizados para el ciclo escolar 2022-2023. En el documento, señaló que los Planes y Programas de estudio de Educación Básica, son un recurso fundamental para orientar la planeación, la organización y la evaluación de los procesos de aprendizaje en el aula de cada asignatura y área de desarrollo. Agregó que el propósito de estos es guiar, acompañar y orientar al docente para que el alumnado alcance los aprendizajes esperados en cada programa.

En otro documento, la Subsecretaría de Educación Básica hizo algunas precisiones de trabajo para el nivel primaria, entre ellas, se informó que el 24 de agosto se revisaría de forma general el Programa de Estudios (2011-2017) y que se elaboraría la dosificación trimestral de los contenidos de las diferentes asignaturas que conforman el grado escolar que se atenderá.

El Siglo de Torreón se entrevistó con algunos directoras y directoras de escuelas primarias de Torreón. Prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias. Para recolectar los libros de texto del ciclo escolar pasado, mencionaron que ya comenzaron a dar aviso por redes sociales para que los padres y madres de familia lleven todos los ejemplares que tengan en casa. Además, harán uso de algunos libros que quedaron de reserva del ciclo escolar pasado en los almacenes de los propios planteles.

“Sí hay molestia porque todo el año estuvimos preparándonos con las capacitaciones del nuevo plan y ahora nos cambian de un día para otro, ya hay manejo del plan pasado, ya lo conocemos y hay mayor dominio pero ya estábamos como encaminándonos a las nuevas metodologías, al plan 2022. Los libros sí tienen errores pero no están tan fatalistas como los están planteando en las redes sociales, nos sentimos como que somos las marionetas, quien lava los platos rotos somos nosotros, somos los ejecutores de las órdenes, sabemos que esto está politizado.

Coahuila me imagino que va a seguir mandando sus exámenes y obviamente se van a basar en el plan 2011-2017, no se van a basar en el plan 2022, ahí nos van a amarrar las manos en ese sentido”, dijo un director.

Otra directora, comentó que “sí hay temas delicados pero la escuela tiene que ser un medio que instruya y eduque al alumno, en mi escuela solo una mamá me preguntó que qué libros eran los que íbamos a tener, no ha habido un interés general, o sea yo no tengo una problemática de que las señoras estén inconformes”.

Una tercera trabajadora de la educación expuso que los nuevos libros están elaborados con antecedentes de las pedagogías activas que favorecen un aprendizaje basado en situaciones reales. “Al menos eso vimos en los libros, lo poquito que nos los prestaron porque ya no los quitaron, los tuvimos que regresar. Para nosotros es una incongruencia porque en el Diario Oficial de la Federación están publicados los planes y programas y se supone que es algo reglamentario de la Ley General de Educación y del artículo tercero constitucional”.

Otro director, indicó que con el fin de promover una cultura de reciclaje, al término del ciclo escolar le pidieron los libros de texto a los niños y niñas. Pero como no todos los llevaron, lo que están planeando es utilizarlos de manera digital o bien, elaborar cuadernillos de trabajo. Dijo que al inicio del ciclo escolar no utilizan los libros de texto gratuitos de forma inmediata pues primero se hace la integración del grupo, y la evaluación diagnóstica.