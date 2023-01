Reclaman por caso de Dayan Favela Quiñones en La Laguna

Luego de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmaron que el cuerpo encontrado el pasado domingo en Francisco I. Madero corresponde a Dayan Yamil Favela Quiñones, de 34 años de edad, desaparecida desde el 11 de enero en Gómez Palacio, el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (Incide-Femme), señaló que es necesario por parte del Estado y autoridades judiciales aceptar toda denuncia de persona desaparecida sin trabas, largas o supuestas "razones para comenzar a investigar.

A través de un comunicado, Incide-Femme dio a conocer su postura, en el que insiste en la importancia de la pronta acción durante las horas críticas.

"De igual manera, es esencial que dichas autoridades den el debido seguimiento a la investigación con todos los protocolos, mandatos y lineamientos dentro de la tipificación de feminicidio, sin importar fronteras, favoreciendo la colaboración interestatal entre Durango y Coahuila e intermunicipal, dentro de la región conocida como La Laguna", reza el documento firmado por Ariadne Lamont directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Violencia y por Layla Miranda Girón, directora Comunicación Social.

"Dada a la condición en que fue rescatado el cuerpo, desde el análisis con perspectiva de género, este feminicidio cumple con la característica de enviar un mensaje público y claro a las mujeres de la localidad, evidenciando la postura machista de que las mujeres somos objetos y no seres de derechos, lastimando profundamente a la sociedad. Por lo que es necesario no solo hacer un llamado a las autoridades judiciales, si no también a la sociedad en general, empresa, escuelas y hogares, para que analicen, cuestionen y deconstruyan lo que estamos enseñando a los hombres durante su desarrollo, orillándoles a suponer que la hombría es sinónimo de violencia".