Recibe la CEDH queja contra preescolar por impedir paso a menor por falta de pago de cuota

En este regreso a clase, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango, solo se ha recibido una queja en contra de un plantel escolar de nivel preescolar, por no permitir el acceso a un menor por la falta de pago de una cuota escolar, en la segunda Visitaduría con sede en Gómez Palacio.

“Se recibió una queja esta semana en el sentido de que por concepto de pago de una cuota no se le había permitido el acceso a un menor de jardín de niños porque no se había pagado esa cuota de 800 pesos que se le estaba cobrando. De manera inmediata, personal de la CEDH, nos pusimos en contacto con el personal del Área Jurídica para solicitar la intervención para que el niño recibiera de manera inmediata y no se le condicionara el acceso a la educación”, dijo Sarah De los Santos, segunda visitadora.

Y recalcó “Lo que no está bien es que se condiciones derecho de la educación al pago de esas cuotas. No puedo impedirlo como director, maestro, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Tesorero…no se puede limitar el derecho a la educación por concepto de un pago sobre todo en el sector educativo público”.