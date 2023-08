Rechazan escuelas privadas libros de texto

La Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" rechazó los libros de texto gratuitos que está distribuyendo la SEP federal, a través de la Conaliteg, a los distintos estados de la República Mexicana para el nuevo ciclo escolar 2023-2024.

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la asociación civil y director general del Colegio América de Torreón , dijo que se trata de un "atraco" a todos los mexicanos y que el gobierno federal pretende "destruir a la niñez y a la juventud".

A modo de ultimátum, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo, para someter a revisión y realizar un rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que serán utilizados el próximo periodo lectivo. La polémica se centra en quejas por un supuesto sesgo ideológico y la calidad de la Nueva Escuela Mexicana.

Ayer, el presidente de México, Andrés López Obrador, señaló que no hay ningún impedimento y que "los libros van a llegar para el reinicio de clases", el próximo lunes 28 de agosto. "No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. No hay ningún problema", dijo el presidente.

En contraparte, Silva Rosales expresó que "vamos a entrar legalmente, aunque sabemos que Obrador pisotea absolutamente todo. Nosotros esperamos que la fuerza pública detenga a López Obrador por no acatar la ley, la constitución y el amparo".

El presidente de la ANIEP indicó que espera que en Coahuila y Durango no se distribuyan los libros de texto y se almacenen como sucedió en León, Guanajuato debido a un amparo que tramitó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) por no estar de acuerdo con el contenido de los mismos. En su momento, indicaron que el material escolar no era el adecuado y que estaba siendo diseñado "a modo", careciendo de bases científicas, técnicas pedagógicas y el profesionalismo académico que se requiere.

La Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada convocará este sábado 5 de agosto a una reunión en Torreón con el fin de hacer un frente común respecto a la exigencia para el rediseño de los libros de texto para educación básica.

En Coahuila y Durango, los secretarios de Educación Francisco Saracho Navarro y José Guillermo Adame Calderón no han manifestado hasta ahora alguna postura sobre una suspensión de la distribución de los libros de texto. Ayer lunes, Saracho Navarro indicó que si no hay una instrucción de la autoridad judicial, Coahuila entregará los libros de texto el próximo lunes 28 de agosto. "Como ustedes saben, por parte de la Unión de Padres de Familia hay algunos amparos que se han interpuesto, como lo he dicho, como lo he recalcado, si no hay una instrucción por parte de las autoridades judiciales competentes pues nosotros sí vamos a entregar los libros el 28 de agosto", expuso.

Sobre el contenido de los libros de texto, Saracho Navarro afirmó que el departamento técnico de la SEDU hizo el análisis respectivo por lo que en su momento se lo harán llegar al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Detalló que el próximo jueves 10 de agosto fueron citados por la titular de la SEP federal, Leticia Ramírez Amaya en Pachuca, Hidalgo. Probablemente, el encuentro sea para hablar sobre los libros de texto.

En mayo de este año y sobre el contenido de los nuevos libros de texto, Adame Calderón comentó que "nosotros no nos vamos a meter a criticar esa parte, ¿por qué?, porque entendemos que la patente, quien tiene la facultad de instaurar un programa educativo en México es la Secretaría de Educación Pública. Nosotros no tenemos esas facultades, entonces, ellos en su derecho, están proponiéndole a la población un nuevo modelo educativo".