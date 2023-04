Rechazan acuerdo de Municipio para que taxis de plataforma operen sin cumplir la ley

Rodrigo Muñoz Montejano, director de Transporte en Torreón, rechazó las acusaciones de taxistas concesionarios respecto a que exista algún aval del Municipio para que pueda operar el servicio de transporte entre particulares mediante el pago de una cuota.

"A mí me comentaron los taxistas esa situación, pero es totalmente falso, aquí nadie maneja QR, nosotros no tenemos un listado de los de las plataformas que andan trabajando ni algún padrón, es totalmente falso, ellos se manejan mucho en redes sociales y se guían por los comentarios, yo les pedí que me muestren algún QR y lo investigamos, a ver quién los está dando, porque personal de la Dirección no es", expresó.

Señaló que, por el contrario, se mantienen los operativos para exigir a las unidades del servicio público, tanto taxis concesionados como de plataformas digitales y autobuses de pasajeros, que cumplan con la normativa y que operen dentro de la legalidad, siendo los vehículos de aplicación los que presentan más irregularidades.

"Yo estoy haciendo los operativos, los filtros de revisión, para que cada una de las modalidades cumplan con lo que establece la Ley", expuso.