Rechaza censura en caso Jalife

Luego de que Alfredo Jalife-Rahme fuera detenido tras una denuncia que interpuso Tatiana Clouthier por difamación y calumnias, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "lo más importante" es que ya se liberó al analista y señaló que, aunque puede haber excesos, se debe garantizar la libertad de expresión y que no haya censura.

En conferencia de prensa, el Mandatario reveló que este jueves por la noche estuvo pendiente de la liberación del analista político.

"Tiene que ver con la Fiscalía Estatal de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo 7, la libertad de las ideas, y eso también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura", dijo.