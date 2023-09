recetas para la vida

¿POR QUÉ LASTIMAMOS A LAS PERSONAS QUE MÁS QUEREMOS?

Lastimar a las personas que queremos es una paradoja dolorosa, comprender por qué sucede puede ayudarnos a evitarlo.

Este dilema tiene una respuesta aparentemente sencilla, aunque su explicación puede ser bastante compleja: lastimamos a las personas que queremos porque, desafortunadamente, "podemos hacerlo."

Pero ¿por qué herimos a quienes están más cerca de nosotros, a aquellos que se preocupan por nosotros y a quienes sufrimos cada vez que les causamos daño? Esto plantea una paradoja o un concepto retorcido que merece nuestra atención.

Es natural pensar que deberíamos cuidar más a las personas que nos quieren. Aquellas que están cerca de nosotros merecen el mayor respeto y, sobre todo, deberíamos esforzarnos por darles lo mejor de nosotros, ya que valoran y se enriquecen con el amor, el cuidado y la atención que reciben.

Sin embargo, a veces cometemos errores dolorosos que a simple vista parece que actuamos sin pensar o no se toman en cuenta las consecuencias que se pueden desencadenar.

La cercanía emocional puede ser abrumadora. Cuando alguien está constantemente presente en nuestra vida, es fácil dar por sentado su apoyo y amor incondicional. Esta cercanía puede llevarnos a relajarnos demasiado, y nuestras defensas bajarán, a menudo revelando aspectos de nuestra personalidad que preferimos ocultar con otras personas menos cercanas.

La confianza mutua hace bajar la guardia. Cuando se cree que alguien nos ama a pesar de nuestros defectos, a veces dejamos de esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Esto puede llevar a un descuido involuntario de las emociones de esa persona.

Las expectativas excesivas. Las personas cercanas a menudo esperan más de nosotros, y esta presión puede ser abrumadora. Nuestro miedo al fracaso o a no cumplir con esas expectativas puede llevarnos a actuar de manera impulsiva o insensible.

La comunicación difusa representa un gran problema en las relaciones. A menudo, se da por sentado que las personas cercanas deberían conocernos tan bien que no necesitamos explicar nuestras acciones o palabras. Sin embargo, esta suposición a menudo conduce a malentendidos y conflictos, la persona con problemas expone su vulnerabilidad de manera cruda, suele recibir una reacción de incomprensión. Lo que resulta en aislamiento y un aumento en su sentimiento de dolor.

Es esencial comprender que cuando una persona querida lastima, no tiene la intención de atacar aunque así parezca. Su maltrato es expresión de su dolor o angustia interna. Por no saber o no encontrar una forma adecuada de comunicar su sufrimiento reacciona de manera equivocada y encuentra una salida equivocada para expresar su malestar.

No es justo que nuestras relaciones significativas se deterioren debido a problemas no resueltos por alguna de las partes involucradas.

Si bien puede no ser fácil, tratar de comprender inmediatamente lo que está sucediendo con las personas queridas, el no engancharse en la agresión y tratar de promover la comprensión, incluso en momentos complicados, es una buena manera de liberarse del sufrimiento, el maltrato y los malentendidos que el dolor ajeno puede causar.

LA RECETA

DESLIGÁNDOSE DEL DOLOR AJENO

INGREDIENTES:

Fortaleza - valor para dejar fluir los ataques sin tomarlos a personal.

Límites - aprender a protegerse y separar los sentimientos ajenos.

Empatía - poder para comprender la visión de los otros desde la otra perspectiva.

Aceptación - reconocer la realidad de las personas sin tratar de justificar o criticar.

Amor incondicional - cariño, compasión e interés por el bienestar del otro.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA DEJAR DE LASTIMAR A OTROS

Me comprometo a no lastimar a las personas que quiero y me esforzaré al máximo para expresar con claridad mis sentimientos, dolores y preocupaciones en lugar de desquitarme con ellos. Valoro profundamente el privilegio de poder compartir mi vida con personas que me quieren. Reconozco la singularidad de cada individuo y me abstengo de hacer suposiciones. Mis sentimientos son invaluables, y en vez de herir a aquellos cercanos a mí, protejo y nutro mis relaciones significativas que atesoro.

COMO DESLIGARME DEL DOLOR AJENO:

"Redirigir la atención hacia la búsqueda del verdadero dolor. Cuando uno deja de defenderse ante los ataques y logra trascender en la comunicación, adquiere el valor necesario para desvincularse y liberar el dolor que otros infligen."

"Crear un ambiente seguro y sincero fomenta una comunicación clara. Cuando una persona herida se siente aceptada y comprendida, adquiere la confianza necesaria para compartir sus sentimientos sin temor a críticas o juicios severos."

"Aprender a amar a pesar del dolor que las personas pueden causar es una manera de ayudarlas a sanar. Sentir cariño y aceptación incondicional puede ser la mejor manera para que una persona que está sufriendo sane y pueda sobrellevar su dolor sin necesidad de atacar."

"El amor incondicional y la comprensión son las llaves que pueden liberarnos del ciclo del dolor y abrir el camino hacia la sanación y la verdadera conexión humana."