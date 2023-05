recetas para la vida

PENSAR POSITIVO NO ES SUFICIENTE, HAY QUE SER Y ACTUAR POSITIVO TAMBIÉN

Porque uno se preocupa en no lastimar a otros pero... ¿No sería mejor enfocarse en tratar de hacerlos sentir mejor?

Pensar positivo es un avance y una forma sana de vivir, pero no es suficiente para tener una vida plena y valiosa. Para que la vida sea mejor hay que aplicar y actuar con conciencia todos esos buenos deseos y pensamientos.

El pensamiento positivo se enfoca en ver el lado bueno de las situaciones y mantener una actitud esperanzadora sin negar o confundir la realidad. Se puede decir que el pensamiento positivo implica cultivar una mentalidad optimista, visualizar las posibilidades y las oportunidades en lugar de centrarse en ver los posibles obstáculos y las limitaciones.

Cuando una persona desarrolla su pensamiento positivo se convierte en un ser resistente que puede superar las adversidades encontrando la fuerza para conquistar sus desafíos con una actitud de perseverancia y fomentando su progreso.

El pensamiento positivo promueve la apreciación por las cosas buenas. Cuando esto sucede, la persona se conecta con sentimientos nobles y motivadores que aluden a su bienestar y felicidad. Esto facilita el desarrollo de una autopercepción positiva y mejor actitud de confianza en uno mismo.

Los pensamientos positivos son valiosos y necesarios para tener una mejor calidad de vida, mejoran la autoestima, impulsan a la motivación y éxito de la consecución de las metas y sueños personales.

Pero...No es suficiente tener pensamientos positivos. Si no se les aplica entonces se les pierde. Todo pensamiento que no se transforma en acción, se diluye con el tiempo.

Actuar de manera positiva con uno mismo y con los demás me hace una gran diferencia en cuanto a la forma como uno se siente uno mismo y cómo se relaciona con el mundo.

CÓMO ACTUAR EN FORMA POSITIVA

Reconoce a los demás. Pon atención en el diálogo con los otros, estudia sus expresiones y su forma de actuar, muchas veces las palabras que uno no quiere escuchar o las cosas que uno no dice pero las expresiones que hace son mucho más valiosas.

Cuando pienses en positivo, imagina cómo se verían tus palabras hechas realidad, es decir trata de actuar lo que estás pensando de tal forma que tus pensamientos se transformen en acciones.

Usa la compasión en ti y en los demás, no juegues con dureza ni hables en términos definitivos, trata de hacer preguntas como: ¿qué puedo decir para hacer sentir bien a esa persona? ¿Cómo me puedo sentir motivado y qué consejo me gustaría recibir para sentirme mejor?

Busca experiencias positivas, escucha personas que te inspiren, ser una fuente que ofrece buenos comentarios. Cuando compartes momentos positivos te sientes bien contigo y elevas el estado de ánimo de otras personas que lo pueden estar necesitando.

Aplica la generosidad, la bondad y la consideración contigo y con los demás. Recuerda pequeños actos de atención, simples detalles, amabilidad y cortesía. Sonreír, agradecer en fin todos los pequeños actos que día a día alimentan el alma y pueden sin querer pasar por desapercibidos y en realidad hacen una gran diferencia.

LA RECETA ACTUAR EN POSITIVO

INGREDIENTES:

Actitud positiva - actuar con gentileza, iniciativa y buena disposición.

Buen ojo - buscar un ángulo noble a las cosas que suceden.

Claridad - Tener metas definidas, sentido de propósito y objetivos concretos actuar en positivo.

Calma- cuidado personal y control ante las reacciones negativas de otros.

Determinación - no desistir, ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA ACTUAR EN POSITIVO:

"Elijo encontrar el valor de actuar en positivo. Mantengo la calma y tomó la decisión consciente de ser una persona positiva, tanto en mis acciones como en mis pensamientos. Reconozco que mi actitud positiva es un poderoso recurso que puede transformar situaciones y fomentar relaciones saludables. Me comprometo a ser una fuerza de bien en el mundo, superando los desafíos con serenidad y cultivando una mentalidad positiva en todo momento".

CÓMO SE PUEDE ACTUAR EN POSITIVO:

Para actuar positivo se tiene que pensar en positivo y fomentar la iniciativa para hacerlo. Las cosas no llegan solas hay que ir a buscarlas, crearlas y atraerlas. Es difícil creer que porque uno piensa positivo las cosas se dan sin hacer esfuerzo.

Cuando actúas en positivo las circunstancias de tu vida cambian y se abre el horizonte. Cuando una persona piensa en positivo se convierte en un agente que puede cambiar sus circunstancias y crear oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El ser positivo es una forma de ser que se aprende y se perfecciona con la práctica. Es difícil creer que existe un gen positivo que unos tienen y otros no. Uno puede y debe de aprender a ver las cosas buenas de la vida para encontrar razones y oportunidades donde las circunstancias crean obstáculos y problemas.

"Conviértete en la luz que ilumina los caminos, en la sonrisa que alegra los corazones y en la energía que contagia la esperanza. El poder de ser una fuerza positiva está en tus manos, ¡empieza a brillar y verás cómo transformar tu mundo"