RECETAS PARA LA VIDA

CÓMO SUPERAR LAS DESPEDIDAS

Una despedida puede ser un momento difícil, doloroso y al mismo tiempo ofrece una buena oportunidad para crecer, mejorar o renovarse.

Así como uno debe tener valor para iniciar un nuevo proyecto de vida también debe tener fortaleza para cerrar con dignidad aquello que se ha concluido o ha llegado al punto que ya no ofrece nada para seguir creciendo.

Una de las características más notorias en esta vida moderna es que la realidad ha dejado de ser predecible, lineal y ordenada. Hoy día se vive en un cambio continuo con incertidumbre, desorden y caos. Lo que ayer era novedad, hoy es historia y mañana será obsoleto.

Todos los cambios que suceden diariamente impactan la forma como cada persona se relaciona con sus propias transiciones y posibilidades para percibir su vida. La necesidad de adaptarse continuamente a las nuevas condiciones ha forzado a las personas a ser menos apegadas con el fin de poder adaptarse más efectivamente a las novedades.

El hoy, se visualiza como un estado multidimensional que incluye diversas narrativas personales que tratan de dar sentido más lógico a la cantidad de cambios, nuevas ideas y descubrimientos que bombardean todos los días.

Los cambios y las despedidas son parte natural de la vida.

Los finales se deben de ver como partes integrales de la transición de vida y/o oportunidades que marcan un punto necesario en el crecimiento y la renovación personal. La persona que no tiene la fortaleza de sufrir el duelo de su pérdida, no tendrá el valor para retomar su camino y gozar sus nuevas posibilidades.

IDEAS CLAVE PARA ENTENDER LAS DESPEDIDAS

Las despedidas generan sentimientos tales como tristeza, nostalgia, ansiedad, dolor... los cuales se deben reconocer, aceptar y procesar de lo contrario pueden quedarse estancados y crear traumas o dramas que impiden tener salud mental y una buena calidad de vida emocional.

Las despedidas son momentos que marcan cambios. Ya sea que una relación que termina, un trabajo que se deja o una mudanza a un nuevo lugar. Estos cambios son parte de los ciclos naturales de la vida.

Las despedidas ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre las experiencias vivenciadas y ofrecen nuevos sentidos a la vida.

Las despedidas constituyen un cierre necesario para poder continuar en el camino de la vida. Son momentos para evaluar lo que se aprendió , agradecer lo que se logró y se vivió y apreciar el crecimiento que se ha dado a lo largo de esa etapa.

Son oportunidades para desarrollar habilidades de adaptación y resiliencia. Al enfrentar y superar las despedidas, uno se fortalece y promueve la preparación para futuros cambios y transiciones.

Las despedidas son sin duda un momento crucial, un desafío a las emociones y una marca que deja cicatrices significativas. Son situaciones que implican separaciones, incertidumbre y resistencia al cambio.

Poder despedirse con gratitud y sin resentimiento ayudará a adaptarse a una nueva realidad, crear una nueva identidad e integrar con cariño todos los aprendizajes, lecciones adquiridos.

LA RECETA

VALOR PARA DESPEDIRSE

INGREDIENTES:

Valor - fortaleza para poder separarse de la persona y/o situación.

Dignidad - compostura e integridad para evitar dramas innecesarios.

Resiliencia - posibilidad para restablecerse del dolor de la pérdida o la despedida.

Gratitud - agradecimiento por los buenos momentos y las lecciones aprendidas.

Esperanza - fe y confianza por un nuevo inicio, un cambio o un crecimiento.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA PODER DESPEDIRSE CON DIGNIDAD

"Me despido con dignidad, orgullo y gratitud por todo lo que he recibido, aprendido y logrado en este tiempo. Ha sido un privilegio formar parte de esta relación/amistad, equipo/proyecto/organización. Lo que me llevo lo aplicaré con orgullo y me comprometo a seguir creciendo y alcanzando nuevos éxitos en mi camino. Agradezco sinceramente todas las oportunidades y experiencias que he tenido aquí. Me llevo conmigo valiosas lecciones y recuerdos. Les deseo a todas las personas que fueron parte de esta etapa de mi vida un futuro brillante y lleno de prosperidad. ¡Hasta siempre!"

APRENDIENDO A DESPEDIRSE

Las despedidas deben de ser conmemoraciones de momentos importantes de la vida. Despedirse nunca es fácil aun cuando sean despedidas sanas y necesarias, pero si se puede reconocer lo que se queda lo que se aprendió y lo bueno que la persona o el evento dejó, la despedida es más noble.

Las despedidas son necesarias para seguir adelante. Cuando uno se despide puede desprenderse, y soltar lo que ayuda a superar más fácilmente el dolor y la angustia que las despedidas pueden crear.

Dar sentido a las despedidas es también encontrarle sentido a la vida y al progreso. Reconocer que la vida tiene altas, bajas, inicios y finales, entender cuando y donde se encuentra uno es parte de valorar y aprender a vivir.

Una despedida puede marcar un final pero también puede ser el inicio de algo mejor, tener el valor de despedirse es encontrar el valor para vivir con plenitud.