RECETAS PARA LA VIDA

¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL CARGAR CON LOS PROBLEMAS DE LOS DEMÁS?

Sin querer compramos problemas y preocupaciones gratis y cargamos cuestiones que no nos corresponden.

Cuando recibes una llamada y te dicen: "Me siento preocupada por que...." No es una invitación para que tú compartes tus preocupaciones. "Estoy triste... no quiere decir que quieren que compartas tu dolor." Hay que saber escuchar y entender que sucede en la vida de los otros sin que tengas que identificarte o pensar que están hablando de ti.

Así mismo sucede cuando uno se encuentra apurado y surge un imprevisto, un accidente o un problema ajeno y lo primero que se viene a la mente: "ahora no puede ser, no tengo tiempo para esto."

Un niño pequeño hace un berrinche, está enojado y llora sin parar, es claro que hay cosas que lo están perturbando y tu le dices, para qué necesito esto... ¿Quién está hablando de ti? A nadie le importa si tienes tiempo o si crees que es algo personal, eso no es tu problema.

¿Cómo puede ser que el problema de otros te convierta en protagonista de una vida que no es la tuya?

Tú y tus problemas u opiniones se encuentran fuera de lugar cuando uno se trata en un evento o un problema que no tiene que ver contigo aunque te involucren.

Es importante aprender a no interpretar los eventos que otros nos comparten. Lo que otros hablan, hacen y actúan solo están hablando de ellos mismos.

Cuando uno escucha conversaciones y preocupaciones de otros, así cuando recibe elogios y agradecimientos tiene que reconocer que ellos NO son el sujeto del que se habla, sólo son receptores y están escuchando lo que otros tienen que decir.

Que gracioso resulta cuando uno puede ver de fuera cómo alguien se coloca en el centro de la conversación y además convierte la plática para que su punto de vista y sentimientos sean el tema central de discusión.

Se vale sentir la necesidad de compartir los sentimientos propios y querer platicar problemas, pero eso no quiere decir que uno tiene que resolver o cargar cuestiones que está escuchando.

Nadie tiene la capacidad para transformar los problemas de otro en problemas personales. Lo único o lo más prudente que uno puede hacer es desarrollar el sentimiento de empatía por los demás, escuchar activamente sin sentirse responsable por situaciones que sucedieron y no le pertenecen.

Cómo escuchar activa y empáticamente sin apoderarse del problema:

Poner atención a las emociones y las expresiones de la otra persona sin interrumpir ni juzgar.

Reconocer los sentimientos de los demás: acepta que sus emociones son válidas y que ellos son responsables por lo que sienten.

Asegurarse de establecer límites saludables para uno mismo y evitar involucrarse directamente en la situación.

Ofrecer apoyo emocional a la otra persona sin sentir que tienes que resolver su problema.

Ser empático no significa cargar con los problemas de los demás. Se puede escuchar, sin opinar ni resolver o aprovechar la platica para ventilar los propios asuntos pendientes sin agotarte emocionalmente.

LA RECETA: DESARROLLANDO EMPATÍA

INGREDIENTES:

Sensibilidad emocional - reconocer los sentimientos de la persona que tiene conflicto.

Escuchar activamente - dejar que la persona se exprese sin ser juzgada o criticada.

Claridad y objetividad - poder expresarse sin lastimar en forma constructiva y útil.

Generosidad y altruismo - disposición para ayudar desde el punto de vista del otro.

Perspectiva - entender las necesidades del otro y respetar la visión de otros.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA DESARROLLAR LA EMPATÍA:

Entiendo y respeto los problemas y los sentimientos de otras personas sin tener que sentirme responsable por lo que escucho. Me puedo conectar emocionalmente con otras personas y comprendo sus sentimientos y su punto de vista. Cultivo el respeto mutuo. Me comunico en forma efectiva, clara y sensible. Tengo la disposición para apoyar y ayudar en la forma que se me requiera. Puedo separar mis sentimientos de los sentimientos de los demás. Soy paciente y valoro mis relaciones personales.

POR QUÉ DESARROLLAR LA EMPATÍA ES TAN IMPORTANTE:

Ser empático permite reconocer quién es el sujeto del cual se está hablando. No hay que confundir un desahogo con la oportunidad de ventilar los problemas o sentimientos propios. Escuchar sin convertirte en el sujeto principal de la plática.

La empatía establece conexiones emocionales es un trabajo necesario para tener relaciones significativas, sinceras y profundas. Cuando uno puede respetar, tener paciencia y entender que no siempre uno es el protagonista de todo lo que sucede.

Desarrollar la empatía permite ver el mundo con nuevas perspectivas. Cuando uno puede apreciar las diferencias y valorar los retos y los problemas de otros sin tener que cargarlos puede disolver malentendidos y mejorar el sentido común para comunicarse efectivamente.

La empatía es el puente que permite cruzar las distancias emocionales que separan a dos o más personas.