RECETAS PARA LA VIDA

LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD ¿SERÁ UN OBJETIVO INALCANZABLE?

Una vida bien vivida es una vida valiosa con sentido que otorga el sentimiento de satisfacción, plenitud y consecuentemente facilita tener el privilegio que permite gozar de una buena vida.

La felicidad es un tema que nunca pasa de moda. Ser feliz es tener una buena intención para querer disfrutar la vida, aunque no entiendan con certeza el verdadero sentido de lo que esto significa.

Para muchos la felicidad es el poder satisfacer las necesidades y sus gustos, para otros simplemente es encontrar el sentido que tiene su vida y poder vivirla.

Parecería que ser feliz y encontrar el sentido de la vida son cuestiones que van juntas y que el hecho de tener uno implica que se tiene la segunda, pero en realidad no son lo mismo, ni se asocian.

Puedes ser feliz y no tener claro cuál es tu misión de vida, así buscas placer, diversión y entretener sus gustos materiales sin entender cual es tu misión de vida y viceversa, puedes tener una misión clara y no ser feliz todos los días.

SER FELIZ SE REFIERE:

La búsqueda personal que se trata de satisfacer necesidades, gustos y deseos.

Sitúa a la persona en el presente inmediato, sin tomar responsabilidad de sus consecuencias.

La persona que busca ser feliz es una persona que le gusta recibir y tomar todo lo que puede de quien pueda.

Las personas que buscan la felicidad se angustian y se estresan cuando se sienten infelices o aburridas.

VIVIR CON PROPÓSITO SIGNIFICA:

Encontrar el propósito y la misión se refiere al hecho de poder realizar contribuciones positivas hacia la vida de otros.

El enfoque no radica en el presente sino en una suma del pasado, presente y futuro ya que va más allá de un momento de felicidad.

Las personas que se dedican a vivir en base a su propósito, son personas generosas que viven para dar.

Las personas que viven en cuanto a su misión, pueden resistir con fortaleza el sufrimiento y las angustias porque su vida tiene sentido y plenitud.

Buscar la felicidad por el fin de ser feliz se puede traducir en una trayectoria egoísta, individualista que ciega la posibilidad de ayudar o desarrollarse en plenitud.

Es por eso que el buscar meramente la felicidad sin fincar bases poco más espirituales y profundas motiva a crear una vida de consumo con la necesidad de buscar constantemente nuevas y variadas formas para tratar de ser feliz. Tristemente entre más se busca ser feliz... más se necesita para poder serlo.

Ser feliz es un derecho humano. Cada uno debe de hacer lo posible por tener una buena vida pero... sería conveniente aprender a ser feliz y tener un sentido donde la vida tenga propósito y este sea algo más que solo querer pasarla bien, tener cosas y ser feliz.

"La felicidad no es lo mismo que el placer. El placer es momentáneo, pero la felicidad es duradera. La felicidad no es lo mismo que el éxito. El éxito es externo, pero la felicidad es interna. La felicidad no es lo mismo que la riqueza. La riqueza puede brindar comodidad, pero no puede traer felicidad".

LA RECETA SENTIDO DE LA VIDA

INGREDIENTES:

Propósito - sentido de la vida y razón para vivir.

Intención - resolución para llevar a cabo acciones significativas.

Esfuerzo - trabajo organizado para lograr resultados deseados.

Compromiso - dedicación y responsabilidad personal para cumplir con los objetivos.

Alegría - goce por vivir y ganas de disfrutar lo que se tiene.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA VIVIR CON PROPÓSITO

Mi vida tiene sentido. Mi existencia es valiosa. Aprecio lo que tengo y lo que me falta. Mi felicidad depende de mi estado mental y de lo que comparto con el mundo. Soy parte de algo más grande que mi propia vida. Encuentro la magia y la alegría en las pequeñas cosas. Mis acciones hacen la diferencia a las personas que me rodean. Tener un propósito me motiva a ser mejor cada día.

COMO PODER ENCONTRAR EL PROPÓSITO DE LA VIDA

Toda persona tiene un propósito en esta vida. Uno puede vivir buscando la felicidad y sin conciencia de para qué vive, entonces su vida no tiene gran sentido y por lo tanto tampoco tiene mucho valor.

La verdadera felicidad se logra buscándola directamente. Cuando uno busca cosas que tienen valor y son significativas siente una plenitud y entiende el verdadero sentido de la felicidad.

La felicidad es un estado mental que surge cuando uno tiene un propósito para vivir. Cuando se cultivan los pensamientos positivos, relaciones sinceras y significativas, se vive con bondad, generosidad y compasión uno se siente pleno y feliz.

La felicidad es un regalo que se comparte con otros y cuando logramos que otros se sientan felices, entonces nos convertimos en personas verdaderamente felices.