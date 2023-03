RECETAS PARA LA VIDA

¿POR QUÉ A LAS PERSONAS AMARGADAS LES GUSTA HACER IMPOSIBLE LA VIDA A LOS DEMÁS?

El sentirse miserable no solo necesita buscar compañía, también quiere que lo reconozcan y llamar la atención.

La persona que está amargada no resiste ver a otros felices. Ocupa depositar su malestar para compensar el sentimento de dolor, injusticia y hasta envidia que pueden llegar a sentir. No es suficiente con que uno se sienta incomprendido, incompetente, frustrado, o crea que sus problemas son tan complicados que no pueda contener su estrés. Es necesario transmitir estos sentimientos con los demás con el fin de que ellos no se sientan solos.

Sería más fácil poder comunicar claramente lo que se siente con el fin de no almacenar sentimientos que solo terminan envenenando la mente. De hecho esto sería una forma excelente para crear lazos sinceros de amistad o de camaradería, sin embargo este proceso no es una avenida transitada por la mayoría de las personas.

Las personas infelices buscan y se asocian con personas que están en su misma frecuencia, donde el malestar y el enojo son un común denominadores porque así no se sienten solas.

CÓMO RECONOCER A UNA PERSONA AMARGADA

Son personas que viven con mucho rencor, resentimiento y enojo.

Pasan como gente cínica, negativa y tienen el sentimiento de que nada es importante en la vida.

Tienden a cargar el pasado haciendo énfasis en las heridas y las injusticias.

Se perciben como víctimas y tratan de echar la culpa a los otros por sus problemas.

Tienen un aspecto prepotente, frío y distante.

Critican con crueldad y facilidad a quien se les ponga enfrente.

Siempre critican y sospechan hasta de las buenas intenciones de los demás.

Creen que ellos merecen todo ya que han sufrido o han sido tan utilizados que el mundo les debe.

No saben recibir nada bueno ya que todo lo que les llega no es suficiente ni era lo que ellos esperaban.

En general una persona amargada es alguien que ha sufrido grandes decepciones, mucho dolor y ha permitido que sus experiencias le configuren la percepción que tienen acerca del mundo y de los demás. Son personas que les es muy difícil encontrar lo bueno y todos los aspectos positivos que les rodean.

Es muy drenante convivir con personas amargadas ya que estas personas tratan de absorber la energía de la gente que les rodea. Sin embargo, el peligro más grande que se corre al estar cerca de este tipo de personas es que las personas amargadas tienen el don de transformar un ambiente grato en un lugar incómodo, denso y negativo.

5 RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS AMARGADAS AMARGAN A OTROS

Se validan con personas que sienten que los entiende porque ellos se sienten igual. Así encuentran apoyo y confort.

Comparten sus experiencias para evitar el sentimiento de soledad que sienten cuando son incomprendidos o maltratados.

El pensamiento negativo atrae a las personas que tienen el mismo tipo de pensamiento. Ya que rodearse de personas positivas y optimistas les crea conflicto y los hace sentir peor.

No resisten ver personas felices ya que les molesta y sienten envidia o coraje.

No saben soltar el enojo, el dolor y la amargura y creen que esta es la única forma de comunicación.

El sentimiento de tristeza, incomprensión y dolor no es un sentimiento sano ni una sensación alentadora por lo que es recomendable tratar de transformarla.

Es importante reconocer y aceptar cuando uno llega a estar en un estado negativo para después entender el por qué llegó allí y eventualmente soltar el malestar sin tener que desquitarse con los demás.

LA RECETA

LIBERÁNDOSE DE LA AMARGURA

INGREDIENTES:

Aceptación - reconocer que uno se siente herido y lastimado. Ver el dolor sin temor.

Fe y esperanza - reconocer que uno puede ser feliz si está dispuesto a sanar.

Valor - fortaleza acercarse a otros para pedir ayuda y apoyo.

Pensamientos positivos - Uno es lo que piensa, enfocarse en cosas que aportan.

Determinación - compromiso personal para querer tener una mejor calidad de vida.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA DEJAR LA AMARGURA

Me comprometo a ser una persona positiva. Reconozco que si no fortalezco mis pensamientos corro el riesgo de convertirme en una persona negativa y amargada. Siempre tengo la opción de ver el lado positivo de las cosas que me suceden y me dicen. Mis pensamientos configuran mis creencias y mi visión del mundo. Elijo pensar positivo. Veo lo bueno. Me cuido y me protejo de no envenenar mi alma. Cultivo mi bienestar y mejoro mi autoestima porque decido ser una persona positiva, amable y agradecida.

CÓMO TRANSFORMAR LA AMARGURA PARA VIVIR MEJOR

Tener cuidado con las ideas que la mente pueda generar. Muchas veces la mente tiene ideas erróneas y recuerdos amargos que si no se reconocen a tiempo, pueden generar ideas tontas que amarguen la existencia.

Poder redirigir los aspectos negativos del carácter para transformarse en una mejor persona. Muchas veces es más fácil redirigir una actitud que tratar de erradicar ya que los procesos inconscientes requieren de muy mayor esfuerzo y trabajo.

Ser una persona positiva es una elección personal que se debe de hacer diariamente. Es fácil caer en los círculos viciosos sintiéndose víctima y regalando el poder ante situaciones que solo dañan y lastiman.

Desligarse del dolor que causan las personas amargadas es un arte que requiere de poder poner un límite sano sin comprometer los valores personales