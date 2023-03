Recetas para la vida

Imposible ignorar o evitar el trato con ciertas personas difíciles, ellas tienen el mismo derecho que uno de vivir. Pero... no porque estas sean difíciles tienen el derecho de robar nuestra tranquilidad y armonía.

Aprender a respetar y dejar que cada persona fluya sin tener que sentirse atacado, molesto, humillado o incómodo hoy día es una necesidad primordial para poder tener una buena calidad de vida.

Desafortunadamente vivimos en tiempos difíciles. A pesar de que se cuentan con condiciones más cómodas y accesibles que en otras épocas, el tener tanta presión económica, cambios tan drásticos y rápidos en la tecnología y contar con secuelas de las enfermedades y la pandemia han creado una tipo de sociedad más compleja y conflictiva. La vida se complicó. La sociedad se ha transformado. Las personas son más vulnerables que antes.

No solo es imposible que todas las personas sean cordiales y actúen como a uno le gustaría, creer que esto es una condición necesaria de la vida, es una fantasía ilógica y fuera de la realidad. La belleza de la vida consiste en reconocer la diversidad de caracteres y personalidades, aceptar la diferencia y las excepciones que hacen que lo normal y las reglas se pueden romper.

Lo que para uno puede ser un comportamiento lógico y sensato, quizás para otra persona puede ser una arrebato irracional y difícil de conciliar.

"Podría ser que todos somos personas difíciles pero habrá algunas que lo sean un poquito más que otras".

Si bien es difícil entenderse a uno mismo cuando las cosas se complican o no son como uno quisiera, tener paciencia y prudencia por otros en condiciones similares se convierte en un reto doblemente dificultoso.

Desde luego que hay de personas a personas. Habrá algunas personas más fáciles y amenas en su trato, mientras otras pueden tener personalidades más intensas, conflictivas y extremas.

No es lo mismo rodearse con personas prudentes y sensatas que tratar con gente explosiva que no piensa lo que dice y lastima a quien se le pone en su camino. Así como no es lo mismo vivir con personas que no le gusta discutir que estar cerca de personas peleoneras, iracundas y arrogantes.

Al estar cerca de personas más complicadas se puede desencadenar una serie de círculos viciosos cargados de energía negativa que impide el bienestar y la paz emocional. Esto puede generar graves problemas tales como:

Falta de comunicación.

Lastimar a los sentimientos nobles y compasivos.

Crear malentendidos, nutre la crítica y el rechazo.

Generar dolor, incomodidad y una sensación incómoda y de vacío que es difícil de compensar.

Sería muy cómodo poder ignorar o evitar el trato con todas las personas que nos molestan y hacen la vida un tormento. Pero esta no es una solución lógica ya que a la larga nos convertiría en personas intolerantes, críticas y muy arrogantes.

Por lo tanto es necesario aprender a convivir con todo tipo de personas aun aquellas que consideramos que son personas difíciles o imposibles.

La primera consideración que cada uno debería de tener cuando se trata de entender a las personas difíciles sería reconocer que todos somos en potencia personas difíciles. Así que tomen conciencia, ser prudente y tomar responsabilidad por nuestra forma de actuar sería la mejor forma para iniciar una relación con el mundo de lo que nosotros consideramos gente difícil.

Cómo vivir con una persona difícil, irracional o imprudente a la cual no se le puede ignorar ya que se que se le quiere o requiere de dicha relación

1- Recuerda que nadie puede lastimarte si tu no lo permites.

2- No te enganches, no juegues, ni caigas en trampas emocionales

3- Mantén una distancia saludable sin caer en el abandono o el desprecio

4- Utiliza la compasión, la bondad y la tranquilidad cuando estés cerca

5- Ten fuertes tus valores, es fácil perder el control y dejar desembocar emociones tóxicas.

El reto más importante que cada quien tiene, es el poder conquistar sus impulsos sin lastimar a los demás.

LA RECETA

Aceptación - reconocer la realidad y la diversidad de caracteres.

Prudencia - compasión, entendimiento y responsabilidad para actuar cautela.

Control - fortaleza para conquistar sus impulsos y las reacciones impulsivas.

Límites - proteger el autoestima y la salud mental propia, aceptar la sana distancia.

Actitudes positiva - gratitud, bondad, confianza y amor por la vida.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA NO CONVERTIRSE EN UNA PERSONA DIFÍCIL

Reconozco que cada persona tiene el poder para convertirse en una persona difícil y no deseada si no se aprende a controlar. Tengo el poder para conquistar mis impulsos. Controlo mi necesidad de reaccionar ante los comportamientos ofensivos o incómodos de los demás. Soy responsable de la forma como actuó y asumo las consecuencias de mis acciones. Siempre puedo elegir ser cordial y no lastimar a otros aunque ellos no me traten igual a mi. Elijo ser una persona noble, compasiva y prudente. Me protejo y separó tanto como pueda de las personas agresivas, iracundas y arrogantes. Vivir en paz y armonía es mi decisión.

CÓMO VIVIR CON GENTE DIFÍCIL:

1- Toda persona es responsable de lo que hace y las consecuencias que genera. Cuando uno reconoce que su forma de actuar es importante entiende que puede dañar o ayudar a los demás, aprende a valorar y a cuidar el trato que hace y a cuidar a las personas que quiere.

2- Cada uno puede comportarse como una persona difícil. Pasar por un mal momento y actuar de una forma equivocada es algo normal. Reconocer que uno se ha equivocado y reparar el daño que ha causado es un acto necesario y recomendado para tener una mejor calidad de vida.

3- Los comportamientos de gente difícil y arrogante son contagiosos. Hay que tener cuidado con la gente que uno se rodea ya que los malos hábitos son contagiosos y muy peligrosos. Aprender a poner límites es la mejor protección para no convertirse en una persona indeseada.

Cuidado hay que tener humildad porque sin querer todos tenemos la posibilidad de convertirnos en gente difícil.