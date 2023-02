recetas para la vida

¿CÓMO CREAR LA VIDA QUE CADA UNO DESEA?

Cuando uno se libera de las creencias que causan angustia, las falsas expectativas y los miedos que paralizan, se libera de ideas tóxicas que impiden ser feliz y logra vivir en plenitud.

La única persona que impide que uno sea feliz y tenga una buena vida es uno mismo, porque las propias creencias impiden que pueda ver la vida con claridad y sin crear conflictos innecesarios.

Muchos escritos indican que para que uno sea feliz y tenga una buena vida necesita quererse, respetarse, aprender a perdonar, aceptar sus debilidades, aprender de los errores, ser más agradecido y bondadoso. Desde luego que todos estos son atributos importantes para que cada persona viva en armonía consigo mismo y con su entorno.

Los atributos positivos ayudan y mejoran la calidad de vida.

Pero, para que uno pueda crear la buena vida que desea, es importante mencionar algunas realidades. Estas cuestiones son creencias que cuando se les acepta, uno podrá vivir en paz consigo mismo y mejorar su vida.

REALIDADES NECESARIAS PARA CREAR LA VIDA QUE TE MERECES

No todas las personas que conoces te tienen que querer, ni les vas a caer bien.

No somos moneditas de oro. No hay razón por la cual tenemos que creer que todas las personas que conoces te deben de querer. De hecho hay personas perversas, enfermos de envidia, mentirosos o gente con malas entrañas que es mejor no tener relación con ellas ya que ser parte de su mundo solo pone en riesgo la salud y la paz mental propia.

La libertad no es libre. Ser libre tiene su precio y se paga con la responsabilidad.

Ser libre es un privilegio que se tiene a raíz de la lucha de grandes héroes en la historia. Sus sacrificios lograron que uno tenga la libertad para elegir y decidir. Uno tiene la libertad de ser y de elegir esperando que las acciones no afecten el bienestar de otras personas.

La libertad implica poder elegir y esto crea consecuencias que generan reacciones, estar consciente del efecto y su impacto ayuda a valorar más el precio de la libertad.

Siempre hay una opción. Aún el no elegir o decidir no hacer nada es también una opción.

Muchas ocasiones las personas sienten que no tienen opción ya que las condiciones son limitantes o no son negociables, sin embargo y a pesar de que hay cosas que no puedes cambiar siempre puedes elegir la actitud que vas a tomar a raíz de las cosas que suceden.

Tus sentimientos son causados por tus pensamientos no por tus circunstancias.

Cuando te repites la historia acerca de lo que crees que eres, sientes que tienes que actuar como alguien que posiblemente no eres. Puede ser que escuchaste que eras difícil, rebelde, generosa o complicada, esta historia no eres tu. Sin embargo, la has hecho parte de tu identidad.

Si cambias la forma de pensar acerca de ti, cambiará la forma como percibes las circunstancias y por lo tanto tu forma de actuar también será distinta. Una circunstancia la puedes apreciar desde muchos ángulos y cada uno te puede enseñar otra forma de ver lo que sucede.

No existe el tiempo perfecto para hacer las cosas.

Las cosas se hacen y se dicen cuando uno puede o surge la oportunidad. Desde luego que existe la prudencia y hay momentos en donde será mejor no hablar ni actuar, pero eso no impide que uno tiene que estar listo para actuar cuando la ocasión lo permita.

Esperar a que las cosas se den justo como uno quiere o necesita solo limita las posibilidades para hacer lo que uno quiere o desea.

EL MIEDO IMPIDE VIVIR.

Si utilizas el miedo como un agente que te previene y te motiva a mejorar tus posibilidades felicitaciones. Cuando utilizas el miedo como un pretexto para dejar de hacer lo que sueñas el miedo te está robando la oportunidad de crecer y de aprovechar tu vida.

Todos vamos a morir algún día, sin embargo...no todos tienen el valor de vivir y de disfrutar el tiempo que tienen en este mundo.

Tus expectativas causan tus frustraciones. Cambia tu visión, tus acciones y adaptarte a la realidad.

Las expectativas solo crean angustia ya que uno cree que las cosas deben de ser como uno espera. En realidad la vida tiene su propio ritmo y es prácticamente imposible poder controlar todo lo que sucede, sobre todo cuando hay muchas cuestiones que no dependen de uno.

Claro que uno debe de esperar y luchar por lo que uno sueña o espera, pero el deseo no implica que se tiene que cumplir. Hay ocasiones que la vida sorprende en una forma espectacular y sobrepasa las expectativas que uno esperaba.

En 5 años no serán importantes las cuestiones por las cuales sufres hoy.

Tener calma y perspectiva permite ver al mundo con una visión panorámica que ayuda a quitar el drama en situaciones escandalosas que solo hacen ruido pero no dicen nada.

Muchas veces uno se mortifica y sufre por cuestiones que se sienten imposibles de superar. Al paso de algún tiempo eso que se creía una pesadilla se termina solucionando o se diluye sin darse cuenta que lo que no dejaba vivir, en realidad solo fue un mal momento que se superó o que quedó en el pasado.

CUANDO TE COMPARAS PIERDES.

Cada persona tiene una historia, una misión de vida y una forma de actuar. El compararse con otros solo te pone en desventaja ya que uno solo ve la parte que le conviene o le interesa y no se da cuenta de que para tener o ser la persona que es tuvo que sacrificarse para tener lo que tiene. El no ver la historia completa nos hace creer que la parte que se ve es la única que es.

Además, lo que sucede siempre que uno se compara se enfoca en lo que uno no tiene o le gustaría tener, por lo que las comparaciones siempre uno se termina sintiendo de menos y por lo tanto, pierdes siempre que te comparas.

TU VIVES LA VIDA QUE TE CREAS A TI MISMO.

Tu tienes el poder para hacer la vida que quieres o la vida que odias. La elección siempre será tuya ya que tú tienes el control de tu forma de pensar y de sentir. Conquista tus miedos, cambia tus creencias y libérate de la carga que has recibido de los demás y verás que tu y solo tu eres dueño de tu destino y así serás el creador de la vida que tu deseas vivir.