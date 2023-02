RECETAS PARA LA VIDA

LA PACIENCIA. ¿CÓMO CONQUISTARLA Y APRENDER DE ELLA?

La paciencia es una virtud difícil de cultivar en un mundo donde los resultados inmediatos son esperados porque se le teme al dolor y la frustración ante la espera.

La paciencia es el poder para esperar sin sentir ansiedad ni tener la necesidad de apurar los procesos naturales para que las cosas se den.

Una persona paciente tiene la capacidad para tolerar con calma y optimismo, entiende que hay situaciones no se dan como uno espera, ni en el tiempo que uno quisiera.

Ser una persona paciente requiere tener confianza para que las cosas fluyan aun cuando no parezca. Requiere de un trabajo personal donde aprende dejar que las cosas tomen su propio camino.

Hay que desarrollar la fortaleza para no querer controlar lo que sucede sin por esto, descuidar el esfuerzo y el compromiso necesarios para conseguir lo que se busca. Se pueden agrupar tres categorías que requieren tiempo por lo que se necesita aprender a desarrollar y conquistar la paciencia.

3 CATEGORÍAS PRINCIPALES PARA DESARROLLAR LA PACIENCIA:

Todo lo referente a las satisfacciones físicas como la comida, la salud, el peso.

Respecto a las relaciones personales, la intimidad, la crianza de los hijos, etc.

Cuestiones de dinero, trabajo y éxito.

Las personas se desesperan al sentir que el tiempo está en su contra y que pudiera haber la posibilidad de que no se den las cosas como se espera, por lo tanto... el no saber frustra, y hasta crea enojos irracionales.

En general las cosas que requieren paciencia involucran cambio, incertidumbre y adaptarse a situaciones nuevas. Desarrollar paciencia y resiliencia para poder navegar mejor los cambios y las adversidades.

La paciencia requiere que la persona desarrolle ciertas cualidades. Estas virtudes se aprenden a desarrollar y perfeccionar con el tiempo.

10 Características que se tiene que desarrollar para ser una persona paciente:

Poder esperar sin llenarse de pensamientos negativos o fatalistas.

Buscar formas para comprender la situación sin acelerarse, ni crear falsas expectativas.

Ser capaz de controlar el estrés y permitir que las cosas fluyan en su tiempo.

Disfrutar, agradecer y valorar todo lo que hace y lo que hacen los demás..

Ser flexible, creativo y buscar la forma de no desalentarse fácilmente.

Tener la fortaleza para repetir sus acciones cuantas veces sea necesario con el fin de conseguir los resultados deseados.

Reconocer que no todo lo que hace tiene que salir exactamente como esperaba, pero puede hacer lo posible para que su parte salga bien.

Valorar que el esfuerzo realizado es tan importante como sus resultados esperados.

Cambiar, mejorar lo que está en sus posibilidades, sin tener que imponer ni dominar a los demás.

Si las cosas no salen como se espera, no tirar la toalla. Seguir y persistir buscando nuevas formas de lograr sus objetivos.

La paciencia es una acción protectora que permite atravesar situaciones adversas sin sentir que uno se derrumba o no resiste la frustración.

Nota: La paciencia no es apatía, ni resignación, no es falta de compromiso, ni flojera. La paciencia se considera la fortaleza inquebrantable ante la espera y la incertidumbre. Es la calma que nutre con esperanza, optimismo y autocontrol.

LA RECETA

LA PACIENCIA

INGREDIENTES:

Confianza - certeza de que uno hace lo mejor y dejar que lo demás fluya natural.

Autocontrol - poder entender y redirigir las reacciones de las emociones, sin negarlas.

Flexibilidad - capacidad de esperar y poder de adaptación a nuevas condiciones

Práctica - repetición continua para desarrollar paciencia y generar aún más paciencia.

Conciencia plena - enfocarse en el presente reconociendo emociones para ver con claridad.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA DESARROLLAR LA PACIENCIA

Tengo el valor de dar tiempo al tiempo y esperar con calma, prudencia y optimismo que las cosas se den o se acomoden de la mejor forma posible. Ser paciente me ayuda a ver con claridad las cosas sin apresurarme a tomar decisiones. Nutro mi paciencia diaria con meditación, reflexión y con buenas intenciones. Valoro los procesos y el tiempo que se requiere para obtener los resultados deseados. Acepto que hay situaciones que no dependen de mí, cuestiones que no puedo controlar y reconozco que la incertidumbre es parte de la vida.

Ser una persona paciente permite tener una visión más amplia de lo que sucede.

La paciencia requiere tiempo y valor. Se requiere tener fortaleza para domesticar las pasiones y la necesidad de control. Hay que aprender a esperar a que las cosas se den y fluyan orgánicamente.

La paciencia no es una meta, es una forma de ser y actuar. El proceso de planear, organizar, actuar es tan importante como el saber esperar y rectificar los resultados que surgen o que no se dan.

La paciencia otorga sabiduría y mejora la calidad de vida. Una persona impaciente se desespera fácilmente, se exalta, pierde posibilidades y hasta llega a lastimar relaciones significativas.

Ser paciente no quiere decir ser mediocre o conformista, significa que uno puede controlar sus emociones y sus reacciones ante situaciones difíciles o requieren tiempo de espera.