RECETAS PARA LA VIDA

¿TIENES MIEDO DE EXPRESAR TUS SENTIMIENTOS Y CAUSAR PROBLEMAS?

No hay razón para temerle a los sentimientos. Hay que conocerlos, respetarlos y llegar al punto de poderlos expresar sin tener la necesidad de actuar, reprimirlos o escupirlos sin filtrarlos.

Gritar, ofender, desesperarse o callar, atacar o pretender que no es necesario expresarse no son formas constructivas de manejar la forma como se siente y cómo percibe el mundo.

No se debe ni se puede negar los sentimientos. A pesar de que en ocasiones uno quisiera esconder sus sentimientos en realidad esto no se puede lograr ya que estos son parte de la esencia del ser humano, al igual que el respirar y el pensar.

Los sentimientos crean ya sea un mundo de conexión, armonía y paz emocional o un mundo sin conexión que nutren demonios internos, tornando ciertas emociones en enojo descontrolado, agresión, envidia, miedo, angustia, culpa, celos, resentimiento, tristeza, vergüenza...

Los sentimientos constituyen un pilar importante para formar el carácter de las personas, la percepción de la realidad y facilita que fluya la comunicación, son útiles, necesarios y naturales.

Cada persona tiene el poder y la responsabilidad de reconocer e interpretar lo que siente.

Es importante aclarar que los sentimientos no son opiniones de los demás.

Tampoco son ideas que se negocian y desde luego no se pueden intercambiar con otras personas, porque son emociones propias, naturales, necesarias y hay que poderlas entender.

No se puede decir que los sentimientos son buenos o malos, ya que las acciones que deciden hacer en torno a lo que se siente lo que determina su valor y su expresión.

Cuando uno decide callar o prefiere no expresar lo que siente los sentimientos no se desvanecen, por lo contrario, estos solo se reprimen y se concentran para después encontrar un escape, saliendo en forma desmesurada y creando daños colaterales en casos catastróficos.

Los sentimientos que no se expresan ni se procesan se convierten en nuestros peores enemigos. De hecho confunden la visión y hacen que reaccionemos en formas no deseables ni siquiera para nosotros mismos.

5 objetivos equivocados de actuar por no validar los sentimientos:

Buscar atención en lugares y con personas que no pueden ayudar o no tienen la culpa de los problemas.

Insistir en imponer el poder sobre los demás.

Búsqueda ineficiente por hacer justicia aunque sea en forma de venganza.

Sentimientos de inadecuación, esperando que otros tengan compasión y comprendan.

Enfocarse en emociones fuertes provocando angustia y excitación mayor.

Se les dice objetivos equivocados porque actúan con motivos correctos pero con acciones equivocadas. Al no poder expresar con claridad la forma de sentir, buscan escapes para poder proyectar los sentimientos sin poder hacer contacto interno real y aceptar lo que se siente.

Estos objetivos equivocados encubren el significado que en realidad se quiere decir y no se sabe cómo hacerlo.

Grito pero en realidad quiero que me escuches con paciencia y tranquilidad. Me siento insignificante.

Me peleo pero la verdad quiero que me consientas, quiero hacerme notar. Estoy lastimado y me protejo porque no puedo con mi dolor.

Te ignoro pero lo que quiero es que te fijes en mí. Me doy por vencido porque no siento que puedo hacer algo bien. Me siento poco.

Estos se convierten en círculos viciosos que crecen y se escalonan a medida que la desesperación, el enojo y la falta de atención se hacen más notorios ya que uno actúa al contrario de lo que realmente quiere o necesita.

Reconocer los sentimientos que fueron lastimados, negados y mal enfocados es el camino más fácil y directo para salir del círculo vicioso y poder expresar con claridad cómo uno se siente sin tener la necesidad de explotar, pelear y lastimar a los demás.

LA RECETA

Válido mis sentimientos

Ingredientes/ Comportamientos requeridos

Fortaleza - valor para resistir los sentimientos fuertes e incómodos.

Tolerancia - aguante y paciencia para entender, aceptar lo que se está sintiendo.

Conciencia - comprensión con sensibilidad y responsabilidad del sentir personal.

Amor propio - respeto y dignidad por uno mismo.

Entendimiento - sabiduría o inteligencia para poder interpretar las reacciones y las sensaciones.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA RECONOCER MIS SENTIMIENTOS

Mis sentimientos son reales, naturales y totalmente válidos. Puedo sentir enojo, frustración o dolor y no tengo que desquitarme, gritar o lastimar a otros. Tengo el valor de reconocer cuando me siento inadecuado, excluido o no necesitado y aún estoy bien conmigo. Reconocer la forma como me siento me ayuda a controlar mis impulsos y me permite ver con claridad la realidad. Estoy en paz con mis sentimientos. Me cuido. Me escucho y puedo fluir con el universo.

COMO CUIDAR MIS SENTIMIENTOS:

Reconocer cómo uno se siente y cómo reacciona es básico para poder entender que se está sintiendo. Según la forma personal se haya percibido la historia, los sentimientos se procesan para transformarse en pensamientos y acciones.

Ser responsables de la forma de sentir y reaccionar favorece el autocontrol y el bienestar. "Yo solo puedo controlar lo que está en mi." No puedo esperar que otros actúen como yo quiero, entiendo o me gustaría.

Los sentimientos sirven para ubicar y describir el sentir interno. Surgen en forma espontánea como una reacción natural del cuerpo las percibe. Así, la mente interpreta lo que se siente y la persona puede elegir cómo expresarlo.

Cuando reconoces tus emociones, te haces responsable de tus reacciones, válidas tus sentimientos, tus pensamientos y mejoras tu forma de vivir.