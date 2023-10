Receta para un licuado a base de plátano y café

La energía en nuestro cuerpo parece no ser fácil de recobrar a medida que los años pasan. Las actividades de nuestra rutina parecen hacerse más pesadas y solemos creer que no lograremos cumplirlas, ya que nos sentimos cansados. Esto puede ser una señal de que algo en nuestra salud no anda bien por lo que se recomienda consultar siempre con un médico.

Sin embargo, muchas veces ese cansancio o falta de energía sabemos de dónde viene. Tener una rutina laboral pesada y no haber podido dormir las horas recomendadas, pueden ser sus causas y ante esto es que te proponemos una bebida que podrás elaborar en tu propia casa y que de seguro llenará de energía tu vida. Solo necesitas un plátano y café.

Siempre que se habla de falta de energía muchas personas recurren al café para despertarse y activarse. Esto se debe a que la cafeína tiene el poder de estimular el sistema nervioso central y por eso quienes consumen café suelen estar más alertas y concentrados. La cafeína es la responsable de la mejora de varias funciones cognitivas, como la memoria y otros procesos cerebrales similares, según señala el portal especializado en salud Medical News Today.

Por otro lado, como todo, la recomendación es consumirlo de una manera moderada y al respecto desde Mayo Clinic, en su portal www.mayoclinic.org, precisan que el hábito de café probablemente está bien y hasta puede tener algunos beneficios. Pero si aparecen efectos secundarios como acidez estomacal, nerviosismo o insomnio, hay que considerar la posibilidad de reducirlo.

Con el fin de que puedas recargar energía de manera que no perjudique nuestra salud, te contamos que existe una buena opción para incorporar el café y otros alimentos a tu organismo. La idea es hacerlo mediante un licuado que se realiza con 1/4 de taza de avena, un plátano maduro y congelado, una taza de leche vegetal, un cucharadita de canela, esencia de vainilla, una cucharadita de café instantáneo y una cucharadita de crema de cacahuate. Así obtendrás un superalimento que llevará tu energía a un nuevo nivel.