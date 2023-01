Reanudan programas de Liconsa y Diconsa en San Pedro luego de tres meses suspendidos

Después de que durante los tres últimos meses del año 2022 se pausó el programa de leche Liconsa y la Tienda Diconsa, donde se ofrecen productos de la canasta básica a bajo costo, hace unas semanas se retomaron los programas.

Dichos programas federales se distribuyen en el DIF San Pedro y la coordinadora de programas sociales del organismo; Dora Elía Segura Amaya, comentó que durante esos meses no se les surtieron los productos del almacén, aunque no se les aclaró el motivo, pero afortunadamente la situación se corrigió a inicios de este año, ya que son programas muy solicitados por las amas de casa.

En el programa de leche Liconsa son en total 634 beneficiarios y el programa especifica que el apoyo es para menores de hasta 17 años de edad y mujeres embarazadas y en promedio cada persona recibe 3 sobres por mes, cuyo costo es de 11 pesos cada uno y tiene un rendimiento de 2 litros por sobre. La dotación que se le entrega a cada familia depende del número de niños que tengan.

Para ese programa deben cumplir con ciertos requisitos, se entrega la documentación en el DIF y a su vez se entrega a la coordinación regional del programa, cuyas oficinas están en Torreón y al aprobar su inscripción se le entrega una tarjeta donde se lleva el control de la dotación de lácteo que debe recibir.

En tanto que la tienda Diconsa se ofrecen de 50 a 60 productos de la canasta básica a bajo costo, los cuales están al acceso de cualquier persona.

“Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no nos llegó la leche ni se surtió la tienda Diconsa, se nos escasearon muchos productos, no sabemos qué pasó, porque a nosotros nos surten del almacén que está en el ejido Gatas Mochas, pero a ellos les surten del almacén general que está en Torreón, pero no sabemos qué problemas hayan tenido, pero ya nos surtieron y digamos que ahorita vamos a la mitad de la entrega de la leche”.

La coordinadora de los programas sociales del DIF reconoció que no se les repuso a los beneficiarios la dotación que no recibieron durante los tres meses, pero al menos ya se retomó el programa.