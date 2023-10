Reanudan búsqueda y probable captura de osezno al sur de Saltillo

Este miércoles reiniciará la búsqueda de un osezno al sur de Saltillo, mismo que registró un avistamiento la noche anterior, y el cual se presume podría ser hermano del pequeño que se aseguró en un árbol ubicado en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida a principios de semana, mismo que resguardo la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA).

Fue la noche del martes sobre el arroyo ubicado a la altura del tercer sector de la colonia La Herradura, donde se registró el avistamiento de un osezno, el cual se pudo observar entre la basura buscando algo que comer.

Por lo anterior, Jessica Terrazas, coordinadora de la Policía Ambiental, dio a conocer que se recibió el reporte de un osezno, el cual se encontraba en el arroyo, la facultad que tiene esta área de la Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es apoyar a la SEMA, ya que dicha dependencia estatal, es la única facultada para realizar la captura de los osos, pues se requiere de ciertos protocolos como sedar a los mamíferos en cuestión, y son los únicos autorizados para realizar dicha acción.

"Hay ciertos protocolos que se deben seguir tanto por el animal así como por las personas, en el caso de la Policía Ambiental, su labor es dispersar a la gente, ya que se trata de una situación en la que interviene un arma que no es de fuego, pero sí contiene medicamento para sedar, lo cual podría representar un peligro para quienes se encuentran alrededor, por tal motivo se dispersan, además de hacerles la invitación para que no agredan ni asusten al osezno, pero también por su propia seguridad para que no los vayan a atacar, lo cual nunca ha sido el caso, pero hay que prevenir", explicó.

Por ser ya de noche, se complicó un poco la situación ya que no hay visibilidad para llevar a cabo la sedación.

Indicó que en esta ocasión, por ser ya de noche, se complicó un poco la situación ya que no hay visibilidad para llevar a cabo la sedación, se acudió al lugar, había un grupo de personas concentradas las cuales se dispersaron, pues era un grupo considerable ya que tienen curiosidad de ver al animal, por lo que se les invitó a que abandonaran el lugar por su propia seguridad así como la del propio osezno, el cual huyó por el mismo arroyo con dirección a la sierra.

Resaltó que no se descarta que sea de la misma camada del que se aseguró el lunes, ya que anteriormente se reportó la presencia de dos oseznos, por lo que se podría tratar de ellos.

Asimismo, destacó que en la actualidad los osos se encuentran en un periodo de interfase, es decir, se están alimentando ya que requieren de una importante dosis de calorías diarias, pues hay que recordar hibernan en los meses más fríos del año, por lo que ellos realizan ese proceso natural, requieren de altas porciones diarias de comida para poder aguantar, por tal motivo bajan de la sierra en busca de alimento para dicho propósito.

Dijo que hasta el momento solo se tiene registro de avistamiento de estos oseznos, mismos que por su edad (11 meses aproximadamente), no se descarta que esté cerca la madre, sin embargo, hasta el momento no se tiene reporte de su avistamiento.

Recalcó que no fue posible su captura ya que las condiciones no eran propicias, sin embargo, durante toda la noche estuvieron al pendiente y este miércoles reinician las actividades para lograr su localización y probable captura, en caso de un nuevo reporte la Policía Ecológica realiza un recorrido en el lugar donde se registra el avistamiento.

"Se debe contar con las condiciones propicias, aunque sea de día, para no ponerlo en riesgo, la mayor parte del tiempo se suben a los árboles, por lo que influye mucho la distancia en que se encuentran ya que los tenemos que atrapar entre varias personas, proceso complejo, pero hasta el momento ha resultado exitoso en coordinación con la SEMA y con apoyo del Museo del Desierto, así como de la PROFEPA", expuso.

Finalmente, dijo que, de lograr su localización, se consultará con personal de la SEMA para que ellos determinen si existen las condiciones para lograr su captura.