Realizará Tecnológico 'The Next Decade'

El Tecnológico de Monterrey tiene preparada una amplia agenda de actividades a desarrollar en la primera edición del evento The Next Decade, Water Disruption 2023, una experiencia inmersiva en el ecosistema de emprendimiento e innovación en torno a un problema global: la crisis de agua.

De manera presencial y virtual, se desarrollarán diversos contenidos enfocados a esta problemática con la participación de expertos en innovación y emprendimiento que transmitirán sus conocimientos y experiencias mediante talleres, conferencias y demás actividades.

El programa se desarrollará hoy miércoles y mañana jueves 8 en el campus Monterrey, con transmisiones virtuales de las conferencias magistrales.

El primer día iniciará con un taller de Vivero de oportunidades. Nueva cultura del agua; habrá también un webinar con Cranfield University y la UNAM, en el que por medio de una dinámica virtual, investigadores compartirán proyectos de base científica y tecnológica alrededor del agua, que han generado trabajando con y para la industria.

Se tendrá también una conferencia magistral a cargo de Stuart Candy, profesor asociado de prospectiva social en Parsons School of Design/The New School en la ciudad de Nueva York; también es director del Situation Lab, asesor de NASA JPL en Los Ángeles y miembro de la World Futures Studies Federation y The Long Now Foundation.

Está involucrado en el campo de la disciplina de futuros desde la década de 1990, el Dr. Candy ha unido el diseño y la prospectiva, desempeñando diversos roles de experto, artista, asesor estratégico y académico, al servicio del desarrollo de la anticipación colectiva y la imaginación pública

El miércoles se tendrá también el lanzamiento del Futures Designlab, eventos de networking y demás.

El jueves 8 se impartirá el taller Aquafest, a cargo de Valentina de Mateo, quien ha trabajado con grandes compañías europeas, así como con el gobierno de Bolonia para el desarrollo de procesos de innovación.

Cuenta con un máster en diseño de negocios innovadores en (EMBID) y forma parte del núcleo docente de otros programas de formación ejecutiva (Gestión de la Sostenibilidad y la Transición, Tecnología e Innovación Management) y masters corporativos (Ferrari, Capgemini).

Ha sido profesora adjunta y research fellow en UNIBO (2018-2020) y actualmente es doctoranda en la Unidad de Diseño Avanzado. Su investigación de doctorado se centra en el papel del diseño en la transformación organizacional con un enfoque específico centrándose en las estrategias y procesos de recualificación y mejora de competencias.

También habrá un foro sobre innovación para negocios y tecnologías verdes para agricultura y manufactura sostenible; un segundo taller sobre Vivero de oportunidades: el agua como oportunidad y amenaza para la industria, además de la premiación del concurso denominado Ciudadanos de 100 litros.

Este evento está dirigido a empresas, inversionistas, instituciones, investigadores y comunidad en general que esté interesada en la problemática del agua.