Realizan manifestación en albergue de migrantes en San Antonio, Texas; piden cerrar la frontera

Durante la mañana de este sábado, ciudadanos norteamericanos anti-migrantes se reunieron en el exterior del albergue para migrantes que se localiza en la ciudad de San Antonio, Texas; quienes piden el cierre de la frontera, así como que regresen a los migrantes.

La manifestación inició alrededor de las 10 de la mañana, acudiendo con banderas de los Estados Unidos, algunas pancartas y gritando diversas consignas tanto en inglés como en español, tales como: "Close the border, cierren la frontera, save our chlidren, salven a nuestros hijos, ya no más".

Una de las pancartas que portan los manifestantes dice: "Detengan la invasión, cierren la frontera". Dichas acciones se suman a las manifestaciones de ciudadanos norteamericanos que se han realizado en las diferentes ciudades santuario en los Estados Unidos.

La manifestación comenzó a generar preocupación, por lo que acudieron unidades y elementos de la policía de San Antonio.

También manifestaron su apoyo a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, señalando: Trump will be back 2024 (Trump regresará en 2024). La manifestación comenzó a generar preocupación, por lo que acudieron unidades y elementos de la policía de San Antonio.

Y es que, al momento de registrarse dicha manifestación, ingresaban algunos autobuses de pasajeros que trasladaban a migrantes al citado albergue, por lo que comenzaron a gritarles que se fueran y obstruyeron de manera momentánea el acceso al inmueble.

Por lo que, desde las unidades de la policía les pidieron a los manifestantes que se movieran y no obstruyeran la entrada, situación que generó la molestia de los manifestantes y gritaron que los criminales eran los migrantes, no ellos.