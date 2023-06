Realizan jornadas en secundarias y preparatorias como parte del combate al consumo de drogas legales e ilegales

Como parte de la estrategia nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamada “Si te drogas, te dañas”, este sábado estudiantes y padres de familia acudieron a la escuela para participar en una charla sobre el consumo de enervantes y sus consecuencias.

Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la región Laguna, explicó que estas jornadas se llevaron a cabo solo en planteles de nivel secundaria y preparatoria, en donde reconoció que se han detectado consumo de las llamadas drogas suaves o legales como el alcohol y tabaco.

“Todavía no tenemos reportes de drogas fuerte. No hemos detectado todavía (marihuana) y menos fentanilo. Por eso estamos luchando nosotros, no queremos de ninguna manera llegar a esos extremos y estamos tratando de involucrar padres e hijos, hoy en la conferencia que se tuvo aquí en este núcleo fue de padres e hijos, vinieron las mamás nos dio mucho gusto”, dijo Adame.

Y es que mencionó que en esa comunión de padres e hijos se pongan atención unos con otros, “y que los niños sepan que un desliz, un paso inadecuado genera un problema en la familia que a lo mejor nunca se levantan”.

Adame, comentó que fue a través de diversas actividades como se abordó el tema entre los padres y los estudiantes, “hemos estado abordando este el día, en este complejo (escuela preparatoria José Santos Valdés) se tuvo una conferencia, en otras se tuvo carreras en otras se tienen cursos de otro nivel o sea se está teniendo en todos los casos pero siempre con el mismo objetivo: hacer una conciencia social en los jóvenes básicamente y en sus papás del peligro que significa acercarse al consumo de enervantes".

Sobre la problemática que se registró a inicios del año sobre peleas entre alumnos solo por ganarse “likes” en las redes sociales, dijo que se combatió con una serie de actividades.

“En las escuelas que están aquí vecinas teníamos muchos problemas de agresiones entre niños, incluso se hicieron virales los pleitos entre los niños generaron mucha conmoción social pero luego en estas escuelas metimos grupos de comandos que son gente que están capacitados no solamente en cuestiones físicas sino en cuestiones emocionales. tienen asesorías del extranjero. muy interesantes y empezamos a formar grupos de defensa personal y organizamos torneos de contactos y demás se acabaron los problemas en eso no ha vuelto a haber un solo problema en los niños”.