Realizan foro académico para el Fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana en Gómez Palacio

Con la participación de más de 1,800 profesionales de la educación de la región Laguna, Durango, se llevó a cabo el Foro Académico para el Fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana.

El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ExpoFeria Gómez Palacio, hasta donde acudieron los llamados “tomadores de decisiones" en el sector educativo de todas las escuelas de la región Laguna.

Al evento acudieron los llamados “tomadores de decisiones" en el sector educativo de todas las escuelas de la región Laguna. (Foto: VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

“Tenemos en esta reunión alrededor de mil 800 personas directores, subdirectores, jefes de sector, etc. Nos estamos poniendo de acuerdo porque ya es la última etapa del proceso de instrumentar al ciento por ciento la Nueva Escuela Mexicana. Es proceso que no estuvo sencillo, porque conocemos bien los principios que fundamentan el origen pero no tenemos bien clara la operación y empezamos a trabajar nosotros desde finales del año pasado capacitando a nuestra gente”, dijo Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en La Laguna.

El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ExpoFeria Gómez Palacio. (Foto: VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

En esta preparación dijo, se ha instruido el cómo interpretar lo que viene en los libros, “lo que hay que obviar, lo que hay que profundizar, cómo mejore en los tes que quedaron escasos, por ejemplo en cuestión de matemáticas, cómo meterle más fuerte, cómo resolver los problemas de lógica, cómo hacer un proyecto interdisciplinario para resolver un problema particular”, dijo Adame.

Incluso comentó que también se busca que todos los planteles sean bilingües y en eso se trabaja.

Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en La Laguna. (Foto: VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

“El nuevo modelo de esta nueva escuela para nosotros significa la posibilidad de combinar, de igualarnos con el resto del país y si somos trabajadores, proactivos, incluso podemos ser más competitivos a nivel global. Arrancamos el proyecto para que todas las nuevas escuelas sean billingües, estamos trabajando ese proyecto y ya tenemos algunas al 100 por ciento”, adelantó el subsecretario de Educación.