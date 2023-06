Realizan actividad en apoyo a la pequeña Miranda

En apoyo a la pequeña Miranda, que desde el primer minuto de vida comenzó a luchar ante las diversas adversidades, su padre Omar Ceballos, organizó una pollocoa a fin de cubrir los gastos generados.

“Pollocoa con amor a Miranda”, se nombró a este evento que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de junio, Día del padre, fecha en la que Omar decidió festejarse y realizando este actividad y solicitando el apoyo de la ciudadanía.

La cita será frente al Bosque Venustiano Carranza, justo en la meta del Maratón, ubicado en la calle Juan Pablos entre las avenidas Morelos y Matamoros en punto de las 12:00. El número de cuenta Banregio es 4741 7436 7522 7459. Se activará un evento en Facebook con el nombre “Por Amor a Miranda”, en donde se podrán presentar los comprobantes.

Omar, compartió la lucha que ha sido para Miranda, desde el primer día de su vida. (ESPECIAL)

A cambio de 130 pesos, los que se sumen se llevarán a casa un medio pollo estilo Íñigo, su pan, papas a la francesa y su salsa.

Omar, compartió la lucha que ha sido para Miranda, desde el primer día de su vida.

Explicó que la pequeña, nació el 16 de mayo de este 2023, sin embargo desde el vientre de su mamá, se detectó el síndrome de turner, que solo afecta a las mujeres, que entre sus características es que podrían ser de estatura media y en su edad adulta, no podría tener hijos, situación que confía se pueda revertir.

Al nacer, la pequeña tuvo un peso de 3 kilos 10 grados, y con una talla de 55 centímetros, pero con paladar más alto que el del promedio, lo que no le permitió alimentarse con normalidad, “por lo que me la conectaron con sonda, y su leche se la administraban con jeringa, lo que hizo que no tuviera una buena alimentación, y me empieza a bajar de pesos y a tener complicaciones…”.

La pequeña, nació el 16 de mayo de este 2023, sin embargo desde el vientre de su mamá, se detectó el síndrome de turner. (ESPECIAL)

Razón por la que estuvo más tiempo en incubadora, en una cama ultravioleta, recibir oxígeno, lo que tomó por sorpresa a sus padres.

La pequeña fue trasladada al Hospital Infantil. Y para mejorar su alimentación, médicos Odontopediatra le colocaron un paladar especial. Lo que le ayudó a ganar peso, por lo que fue dada de alta.

Pero solo dos días después fue ingresada nuevamente al hospital, tras contraer una bacteria, por lo que el pronóstico no era alentador.

“Ya cuando no puedo más, pido oraciones para mi hija, la gente se comenzó a comunicar conmigo a través de las redes sociales… no sé la niña de un día para otra amanece muy bien, cede la infección, detectan donde está la enfermedad, los doctores atacan, y ahora mi niña se está recuperando satisfactoriamente. Gracias a mi padre Dios mi niña cumple 20 días, y pues el pronóstico es mucho más alentador que cualquier otro día”.

Tras estos duros días, las cuentas se acumularon, lo que los motivó a realizar dicha actividad, a la que esperan se sumen los laguneros.