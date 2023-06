Reaccionan en redes a la alegría que muestra Peso Pluma en video con Bizarrap

La nueva sesión de Bizarrap, como era de esperarse, generó polémica entre los usuarios de redes sociales.

Desde que se anunció que la nueva canción correspondiente al número 55 sería con el cantante mexicano Peso Pluma, las redes estallaron.

Hubo comentarios de todo tipo, desde personas que aseguraron que la "Doble P" es el orgullo del país, hasta quienes criticaron a BZRP por grabar con el jalisciense.

Hasta el día de hoy, el nuevo lanzamiento se posicionó en el primer lugar de tendencias en la plataforma de YouTube, que acumula más de 20 millones de reproducciones.

Fueron miles los internautas que volvieron tendencia el nombre de los artistas en plataformas como Twitter.

Aunque Biza es conocido por grabar "tiraderas", como la de Shakira con Piqué o la de René Pérez con J Balvin, en esta ocasión no fue así. Lo que destacó fue la mezcla de sonidos; pues aparentemente no había una sesión con música regional mexicana.

La letra de la canción hace referencia a una ruptura amorosa, menciona que perdió a una persona que quería e intenta olvidar con fiestas u otras personas.

Entre los comentarios de los usuarios destacaron algunos en los que defendieron a Peso Pluma de las críticas negativas, y arremetieron contra quienes externaron su disgusto por la colaboración. Otros, mencionaron que no fue lo que esperaban pues tenían altas expectativas del tema.

Asimismo, hubo quien se percató de la actitud del mexicano al estar en el estudio del productor argentino. Y es que en varias ocasiones se le ve sonreír a Peso Pluma de tal manera que, según los usuarios, contagia su alegría.

"Genuinamente no escuché esto solo vi a este man Peso Pluma siendo feliz y estando genuinamente emocionado y ya por eso automáticamente me gustó", "No soy fan de Peso Pluma, tuve que escuchar la sesión como 5 veces para que me gustara. Pero dejando de un lado ese tema, la felicidad que transmite no había visto alguien que estuviera tan sonriente y feliz en una BZRP Sessions", "Un día quiero ser igual de feliz que Peso Pluma en la session", fueron algunos comentarios.

"Increíble el hate que está recibiendo Peso Pluma solo por no hacer una session de trap o reggaeton, él prefirió representar el regional ????????".

"Solo es un chico de 23 años cumpliendo sus sueños, se puede ver en su rostro en toda la session, pero a la mayoría los ciega su xenofobia".

Reaccionan en redes a la alegría que muestra Peso Pluma en video con Bizarrap