Reacción de mujer al recuperar el olfato tras COVID-19 se hace viral

Por medio de TikTok, una mujer reveló que luego de haberse contagiado de COVID-19 hace tres años y de haber perdido el olfato, recientemente pudo recuperarlo.

A través de un video que fue publicado en la plataforma china por la usuaria @soyclaudiasierra, la creadora de contenido presumió que luego de haber utilizado todo tipo de medicina y gotas para poder recuperar su olfato, una mañana se levantó y logró oler de nueva cuenta.

En el clip, se observa a la influencer, un tanto emocionada por recuperar su olfato que perdió en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se encontraba en su punto, procedió a oler diferente tipo de cosas como una colonia para bebé, la cual dijo utilizar desde hace tres años y desconocía su olor; así como un amoniaco, café, macarrones, y el cuello de su pareja.

Aunado a ello, también decidió salir de su casa para olfatear otro tipo de cosas como el salitre del mar donde agregó: "¡Esto es vida, ojalá no se me vuelva a ir!"

El video que actualmente cuenta con más de 3 mil me gusta y 35 mil reproducciones, ha recibido todo tipo de comentarios por parte de internautas, algunos de ellos alegrándose por ella, pero otros pidiéndole consejos ya que se encuentran pasando la misma situación.

"Yo también perdí el olfato y el gusto con el COVID-19. Trabajo en un laboratorio, y lo primero que olí fue una orina y que alegría me dio", "He perdido la esperanza total", "¿Qué has usado hasta recuperarlo??", "Aún recuerdo cuando perdí el gusto… creo que me duró un mes y lo pasé fatal", se lee en alguno de ellos.