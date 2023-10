Rául Sandoval se mete problemas en el aeropuerto Mazatlán tras decir que viajaba con una bomba

A través de sus redes sociales, el actor y cantante Raúl Sandoval compartió el penoso momento que vivió, hace unos días, en el aeropuerto de Mazatlán, cuando las autoridades estuvieron a punto de detenerlo tras jugarles, lo que él consideró, una "inofensiva broma".

Según el relato del exacadémico, todo sucedió el pasado 25 de octubre, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia la Ciudad de México y al pasar por el módulo de seguridad "reveló" que llevaba una bomba entre sus pertenencias.

"Llegué, todo bien. (Me preguntan) '¿No traes armas o explosivos en la maleta?', (contesté) 'sí traigo una bomba, es una broma', le dije a la del mostrador", aunque pensó que sus palabras no tendrían consecuencias, la trabajadora activó el protocolo de seguridad correspondiente, pues este tipo de declaraciones suelen ser tomadas muy en serio: "(Me dijo) 'tengo que activar el protocolo de seguridad'. Le dije: 'si tienes que revisar mi maleta la abro y la revisamos', (pero) me dijo 'no tiene que venir Guardia Nacional a revisar'", agregó.

La situación escaló a tal grado que además de una larga investigación, Sandoval recibió una fuerte advertencia por parte de los directivos de la aerolínea, por lo que ofreció una disculpa pública. "Nunca me imaginé que tan lejos podía llegar. No me arrestaron, sí podían hacerlo. Yo me reía de nervios, ofrezco una disculpa si ofendí a alguien", agregó.

Al cabo de varias horas, el cantante quedó libre y sin consecuencias legales, aunque reconoció que fue una tontería que pudo haberle traído graves consecuencias: "El protocolo es rudo, es una investigación muy larga; también te pueden dejar boletinado para que nunca en tu vida puedas volar de ningún aeropuerto de México, porque te consideran una persona peligrosa para la nación", explicó.

Tras estas declaraciones y aunque el protagonista de Dos chicos de cuidado reconoció que sus acciones fueron sumamente irresponsables y estuvieron completamente fuera de lugar, los usuarios de las redes no lo perdonaron y lo criticaron fuertemente, llamándolo "inmaduro" e "ignorante".

"Solo a ti se te ocurre, demostraste dos cosas: inmadurez e Ignorancia", "solo lo hacen para figurar", "ni de chiste decir eso y menos en esos lugares, cero gracioso", "Cómo se te fue a ocurrir, cuando sabes que en una parte del mundo hay guerra", "Que pésima broma. Ojalá las autoridades te hubieran castigado", fueron algunos de los comentarios que recibió.