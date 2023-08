Rastro de Torreón opera en desacato, acusan; presentan denuncia tras sanción de Conagua

El rastro municipal de Torreón, ubicado en el Fraccionamiento San Esteban, está operando en desacato a una orden emitida por la gerencia regional de Conagua, que impuso sanciones y clausuró el pozo ubicado en el sitio, por no cumplir con las normas debidas. Así lo afirmó el morenista Luis Fernando Salazar, advirtiendo que tal situación daña permanentemente la flora y fauna del municipio, además de poner en riesgo a la salud de los laguneros.

En un video difundido en sus redes sociales, Salazar acusó que como resultado del sacrificio diario de animales en el rastro municipal de Torreón, se utiliza agua residual para la limpieza de sangre y vísceras, la cual debería ser depositada en una laguna de oxidación.

Sin embargo, el exdiputado y exsenador, señaló que "la gerencia regional de Conagua ha impuesto sanciones al rastro municipal de Torreón. De hecho, el pasado 17 de enero, mandó clausurar el pozo que está ubicado en el rastro y, posteriormente, el 31 de enero, mandó clausurar al rastro municipal por no cumplir la norma".

Por tanto, dijo Luis Fernando Salazar, "el Municipio de Torreón y el rastro están operando en desacato a una sanción impuesta por la Conagua".

Y afirmó que cuenta con evidencia de que "la laguna de oxidación no existe" y que "todos los desperdicios, orgánicos, vísceras y sangre, se vierten en una fosa que no tiene geomembrana y que no se le da ningún tipo de pretratamiento, y que se está infiltrando al subsuelo del municipio de Torreón, lo cual trae una afectación permanente a la flora y fauna del municipio, pero también a la salud pública de los habitantes", alertando de que, "al contaminarse el subsuelo, se contamina la escasa agua potable que tenemos para vivir los habitantes de Torreón".

En ese sentido, Luis Fernando Salazar exigió al alcalde Román Cepeda "que atienda esta situación" y adelantó una denuncia ante la Fiscalía y la Profepa "para reparar el delito, el daño ambiental y el daño a la salud" ocasionados, acusando que "es inadmisible" que se permita "una contaminación permanente a nuestros mantos acuíferos", por escenarios como el que, afirma, ocurren en el rastro municipal de Torreón.