Raquel Bigorra revela que su hija tuvo que tomar terapia tras La Casa de los Famosos México

Raquel Bigorra fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, el reality show que mantuvo a todo el país al pendiente de sus celulares y televisores. Aunque el programa significa un éxito para la carrera de la presentadora de televisión, su vida personal se vio afectada, pues trajo consecuencias principalmente para su hija.

Según detalló en una reciente entrevista con María Patricia Castañeda, en donde confesó que además de que no pasó tiempo con su hija, pues estuvo aislada durante más de 70 días; pero no eso no fue todo, ya que a pesar de que había salido de la casa, afuera seguía trabajando en las galas y entrevistas.

Raquel relató que cuando salió del programa su hija pensaba que estaría con ella; sin embargo, debido al éxito del programa tenía que estar prácticamente todos los días en Televisa.

El esposo de Raquel le reveló que la situación con su hija había sido difícil, ya que no quería ir a la escuela, esto luego de su pleito con Bárbara Torres.

"La gente vino y le dijo cosas a la niña. La niña no la pude llevar al colegio 15 días, diario me hacía show, no se quería bajar de la camioneta, tuve que llevarla con la psicóloga en la escuela, tuvo que intervenir el director, un show", fueron las palabras que Raquel señala que le dijo su esposo durante una plática.

Raquel revela que le sorprendió enterarse de las cosas que estaban pasando afuera mientras ella estaba en La Casa.

Señaló que la situación la hizo sentirse afectada.

"La niña todos los días le llegaron a dar como no ataques de ansiedad propiamente, pero me decía: 'mamá, siento un ardor en el estómago, una preocupación'", señaló la también cantante.

Agregó Raquel que ahora su hija está en terapia. Además, Bigorra también estaba recibiendo atención psicológica.