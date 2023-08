Rapero Blueface es atacado y apuñalado en un gimnasio de Los Ángeles

El rapero Blueface fue atacado y apuñalado en la pierna por un hombre que se encontraban en el mismo gimnasio que él, ubicado en Los Ángeles, luego de que protagonizaran una discusión la mañana de este miércoles, sin embargo, el también boxeador alega que su atacante entró al recinto para dirigirse directamente a él, acompañado de un perro, asegurando que no tenía motivos para arremeter en su contra, por fortuna, el músico fue atendido oportunamente.

Johnathan Jamall Porter, mejor conocido como Blueface, fue quien dio a conocer la noticia de su apuñalamiento hace unas horas a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió el video que otro usuario del gimnasio en el que entrena tomó, justo cuando un hombre se le acercó para discutir, mientras que él se dignaba a ejecutar su rutina con la que, justamente, se preparaba para una pelea pues, además de dedicarse a la música, es boxeador amateur.

De hecho, acompañado del video, el cantante de 26 años explicó que no podrá presentarse en la pelea que tenía programada para el próximo 14 de octubre debido a la herida que le causó el apuñalamiento en su pierna, pues el parte médico habría indicado que no tendrá tiempo suficiente para que se recupere de dicha lesión: "No podré pelear el 14 de octubre debido a una lesión, no tendré tiempo suficiente para curar".

Además, Bluceface detalló que el incidente tuvo lugar a las 10:00 horas aproximadamente, cuando un hombre vestido con camiseta negra y pantalones cortos entró al gimnasio y se dirigió a él, mientras caminaba en compañía de un perro rottweiler, del cual, presumiblemente es dueño. A continuación, el sujeto comenzó a discutir con el rapero y aunque, uno de los entrenadores del lugar; David Kaminsky, trató de mediar para calmar los ánimos del pleito, no logró que los adversarios se calmasen pues, aunque el músico no empezó la pelea, sí fue el primero en soltar un golpe y con los guantes puestos.

Fue así que el hombre recibió varios golpes en el rostro, lo que produjo que, cuando retomó el equilibrio, el desconocido sacara un cuchillo de la bolsa de sus pantalones y lo insertara a una de las piernas del boxeador para, más tarde, salir huyendo del gimnasio en compañía del canino, los cuales abordaron un Tesla.

De acuerdo con el entrenador de dicho gimnasio, el cual fue entrevistador por "TMZ", el hombre amenazó a Jamall Porter con asesinarlo con la frase: "Te voy a matar".

Por fortuna, los paramédicos atendiendo con presteza a la llamada de auxilio que recibieron y Blueface fue atendido con inmediatez, por lo que su lesión no pasó a mayores.

Sin embargo, no sorprendió la noticia de que un hombre quisiera arremeter en su contra, debido a que no es la primera vez que el músico se enfrente a problemas, sobre todo, relacionados con la justicia, debido a que ha sido arrestado por su presunta participación en un robo, así como también ha sido investigado por supuesto intento de asesinato.