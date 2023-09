Rapero Alemán vuelve a Torreón, pero ahora para dar concierto

Si en marzo del 2022 las calles de Torreón eran una locura por la presencia del rapero Alemán, no hay duda de que el anuncio de su concierto en la ciudad el próximo 17 de noviembre recibirá la misma respuesta.

Este martes, se confirmó la presentación del popular artista urbano originario de Cabo, San Lucas, en el Coliseo Centenario y los boletos saldrán a la venta a partir de este jueves.

Aquella vez, cuando Alemán tomó las calles del centro de la ciudad, reunió a un gran grupo de espectadores mientras grababa el video de So High bajo la producción del lagunero Anwar Safa, teniendo como escenario la Plaza de Armas, el Museo de la Moneda, un antiguo edificio de Morelos y Cepeda, así como también lo hizo por la calzada Colón esquina con Juárez.

En entrevista para El Siglo de Torreón, el también compositor mexicano reaccionó al cariño que los laguneros le demostraron con su visita.

“La verdad no esperaba esta respuesta de la gente. Sé que aquí en Torreón a la raza le gusta mucho mis rolas, pero no imaginaba que la respuesta fuera tan grande: estoy contento porque nos dieron permiso las autoridades de hacer el video de So High. (...) en verdad, Torreón les agradezco todo el apoyo estos días”

Alemán, también expresó su deseo de hacer historia en Torreón y en todos lados.

"Torreón, los quiero machín", dijo en exclusiva para El Siglo.