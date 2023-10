Quiero palomitas

Los marcianos llegaron ya, así como dice el famoso chachachá. La teoría que halla existencia más allá de nuestro planeta ha generado toda una literatura y hasta un género de películas que han dejado a cientos de personas marcadas para bien o para mal.

Si bien en estos momentos se han dado “testimonios” de la supuesta existencia de seres “no humanos”, que lejos de ser considerados como alienígenas, sus promotores aseguran que es evidencia suficiente para comprobar la vida en otros planetas. Cientos de canales de televisión, de Youtube y una vorágine de miles teorías mantienen el “deseo” por no ser los únicos en un universo infinito.

Por lo que para el cine de fantasía este tipo de historias se conviertan en parte de los proyectos a desarrollar año con año, para saciar un apetito de ver cómo sería nuestro primer contacto con este tipo de seres, los cuales según los “investigadores” son más inteligentes que nosotros porque tienen la capacidad de viajar millones de kilómetros para tratar de analizarnos, sacar nuestro material genético y en una palabra dominarnos.

Nadie Podrá Salvarte, película de Brian Duffield, se ha convertido en el éxito del cierre del verano, que se ofrece en streaming, por lo que está accesible para los suscriptores de Star + o Hulu. Lo interesante es que personas como Stephen King y Guillermo del Toro elogiaron esta película por la manera en presentar historia que ya sabemos de que va, es decir un pueblo pequeño en donde se da un contacto por parte de unos visitantes extraterrestres, que buscan atrapar a todos los habitantes de este lugar, ya sea abduciéndolos o bien usándolos como incubadoras de sus propios seres o como alimento.

Sin embargo, Duffield tiene varios elementos a resaltar, el primero de ellos es la capacidad de darle prioridad a la imagen más que a la palabra (algo que para algunos espectadores es muy conflictivo), así mismo la capacidad de generar suspenso aderezado con momentos de sorpresa que nos hacen saltar del sillón.

La tensión va en aumento para la protagonista “Brynn” (Kaitlyn Dever, hija de Tim Dever quien hace la voz de Barney el dinosaurio en inglés), primero con el entorno de sus vecinos y posteriormente con la especie invasora. Al vivir sola, tiene que salvar todas las situaciones a las que se enfrenta, con el riesgo de fallar. Pero su reacción ante estas adversidades hace que vayamos construyendo el porqué en el pueblo la odian, porque sigue viviendo en una vieja casa y por qué será el objeto que los aliens buscan desesperadamente, si se pudiera aplicarles este concepto a ellos.

Esta historia es como Spielberg hubiera decidido que ET, la hubiera hecho al estilo de Tiburón en lugar de su versión, con un invasor que podría hacerle daño a “Elliott” y a su familia. Duffield tiene una gran experiencia como guionista, por lo que sabe cómo ir llevando al espectador a creer lo que pasa frente a sus ojos, que en un momento tratará de no verlo, pero necesita saber que pasa, por lo que el silencio es un complemento para tratar de no cerrar los ojos, sino dejarse ir con todo.

Esta película puede ser un parteaguas, si bien no en el tema, sí en el tratamiento para generar historias donde retome a la imagen, a la economía de dialogo y a la capacidad del director por mantener la tensión con la idea no solo de asustar a la gente, sino para demostrar que nuestro cerebro primitivo aun puede ser conquistado con el miedo a lo desconocido, pero también con el temor que nos puede ocasionar aquello que vemos todos los días, que a pesar de saludar cada mañana no sabemos que hay detrás de esa mirada.