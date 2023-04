Quiero palomitas

Esta historia está hecha tanto para niños de este tiempo como aquellos que lo fueron en los años 90's. La adaptación de Super Mario Bros a la pantalla del cine tiene un gran derroche de talento técnico, gracias a los avances que se han conseguido en cuanto al cine de animación, texturas y colores que dejan satisfecho a la horda de fieles jugadores de los diferentes títulos del pequeño plomero de origen italiano-estadounidense.

Por ello cumple con uno de los elementos claves que necesita una narrativa creada en el universo del videojuego y que deja satisfecho al público en general: Respeto por la fuente original.

Quien haya jugado Mario Bros en alguna de sus versiones saldrá con una sonrisa en los labios luego de ver y escuchar las referencias que tienen sentido en este universo. Desde los diversos temas que se generan a partir de los mundos que visitan los protagonistas, la referencias de estos mundo como son el fuego, el agua, las carreras de autos, las pociones y los poderes que aparecen a lo largo de la historia. Aquí podemos considerar que tanto la música como los efectos de sonido fueron los adecuados para traernos nuevamente a la memoria todas esas tardes y noches que usamos para pasar todos los mundos disponibles.

Pero posiblemente el más importante es que, como el videojuego, la historia se cuenta de izquierda a derecha, la mayoría de la acción y planos están dirigidos a la derecha, por eso es el sentido que sigue este videojuego. A este elemento le podemos llamar fidelidad visual, que de hecho se da desde el inicio de la película cuando sale Nintendo y la versión original de Mario de 8 bits.

Sin embargo, el punto más endeble de esta entrega es la historia o bien que ya como público estamos saturados de las famosas historias de origen, en donde se plantea primero la novedad de que el protagonista está llamado a llevar a cabo una misión y en la cual tiene que utilizar sus poderes. Él no se reconoce que tenga capacidad alguna hasta en tanto no sucede algo que lo orille a reaccionar y darse cuenta que sí tiene esos poderes. Se enfrentará en el momento del clímax al antagonista para hacer lo que corresponde y cumplir con la misión o el nivel.

Por ello la historia busca adaptarse a los nuevos tiempos y a un nuevo público. Por eso no vemos a la princesa dependiente del héroe, sino una chica más proactiva, que lo mismo puede rechazar el amor del villano como el no ver como su único objetivo darle el beso final al protagonista. Los personajes secundarios del videojuego se vuelven más presentes y el protagonista se ve en ocasiones rebasado, debido a que sus conflictos funcionan para ciertos héroes de cómics, pero para uno que nació de un videojuego se vuelve poco entendible, más como parodiando lo que ya hemos visto infinidad de veces (es el famoso trauma de la muerte de los padres de Batman que se cuenta una y otra vez).

Pero también el ritmo que tiene esta película es más cercana al público que ve todo los días Tik Toks o reels en Facebook e Instagram, se desarrolla por situaciones que nos llevarán a ver los escenarios más que al personaje como tal, por ello entre más haya acción (justificada o no), lo importante es que ocurra en un tiempo no mayor de unos cuantos minutos (no dude que en unos días suban en estas plataformas esta película en partes, como ya acostumbran estas generaciones ver las películas).

Por eso choca esto con los espectadores acostumbrados a ritmo de acción, pero donde se pueda entender el por qué o bien que lleguemos a un punto debido a que la historia nos envió paulatinamente a esto. Esto ha hecho que la crítica cargue de manera negativa y contundente en contra esta película, pero en cuanto a la respuesta de la audiencia, sea uno de los éxitos más inesperados en taquilla global.

Y hasta funciona como fenómeno viral. Jack Black, actor estadounidense que le da voz a "Bowser", tiene su éxito musical más global gracias a la canción Peaches, el lamento del Rey de los Koopas al amor no correspondido de la princesa "Peach". Y hasta se ha hecho acreedora a la letra escarlata de las redes sociales (la cancelación que le llaman), debido a que esta canción promueve el acoso… si vieran estas generaciones las poesías y las novelas de grandes autores, toda la literatura estaría cancelada.

No hay que buscar en esta película cosas que no va a ofrecer, así como en los videojuegos, no esperes cambios sustanciales en los "patrones" que necesitas para pasar al siguiente nivel. Pero también no podemos conformarnos con que ésta sea la única forma de atraer al cine al público en general. Aunque habrá que adaptarse a estos nuevos tiempos.