Quiere volver a la COMARCA LAGUNERA

A Pablo Valentín le encanta venir a la Comarca Lagunera, porque aquí se la ha pasado muy bien. Espera volver pronto.

"En algún momento de mi vida he ido a llevar teatro a La Laguna. La gente es maravillosa, además mi compañero, Markin López, siempre está presumiendo su tierra, así que me dan más ganas de regresar", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El histrión charló con este diario a propósito del final de la serie de comedia ¿Es neta, Eva? que tendrá lugar el próximo martes a las 23:00 horas por Las Estrellas.

"Le ha ido muy bien al programa. A la gente le gusta tanto como nos ha gustado a nosotros desde que nos platicaron de este proyecto", comentó vía telefónica.

En la trama, Pablo encarna a "Antonio", un hombre de pocos valores, según detalló.

"Pero también es un tipo que tiene un gran amor por sus hijos. 'Eva', (Mayrín Villanueva) era su pareja, pero ahora a 'Antonio' lo vemos bien enamorado de su nueva novia".

El artista compartió que el equipo detrás de ¿Es neta, Eva?, es el mismo de Vecinos, donde también labora, por lo que a la hora de grabar cada emisión se sentía a todo dar.

"El productor es Elías Solorio y el director es Jorge Garza. Ya nos conocemos bien todos, somos como una familia que va programando sus reuniones familiares. Es más, nos sentimos como si estuviéramos en casa".

Por otro lado, Pablo Valentín dio a conocer que ya están confirmadas más temporadas de Vecinos.

"Ya las tenemos confirmadas, son dos entregas más, la 16 y 17. Comenzamos a grabarlas en el mes de enero de 2024".

Además de dichas series, Pablo Valentín contó que tuvo una participación en la telenovela Eternamente amándonos, de la productora Silvia Cano.

"Ya terminó en la cárcel mi personaje. Dio muchos dolores de cabeza a la pareja protagónica. Andaba abusando, así que mejor se quedó guardadito".

El famoso actor realizó un balance de su trayectoria y reconoció que afortunadamente ha hecho de todo.

"Llevo 34 años de carrera. Empecé haciendo solo teatro, luego hice publicidad en TV y laboré como payasito en fiestas infantiles. Cada proyecto lo abordo con la misma emoción que los primeros que me dieron. Me encanta que me den trabajos, que me den agilidad mental, porque si no se trabaja, uno se puede oxidar".

Al irse por la comedia, Pablo Valentín compartió quiénes son sus ídolos de este género.

"La verdad es que siempre ha sido mi referente Germán Valdés 'Tin Tan', era un tipo muy dotado de talento y con un sentido de la comedia único".

De entre tantos personajes que ha encarnado, el artista reveló cuál ha sido el que más trabajo le ha costado emprender.

"Estuve en un proyecto llamado Yago (2016). Ahí me ofrecieron el papel de 'Abel', era un asesino arrepentido que lucha con sus demonios todos los días. Ese fue el rol que más me ha exigido, hasta que tuve que bajar muchos kilos para realizarlo".

Trayectoria

Además de ¿Es neta, Eva? se le ha visto en:

*Vecinos

*Corazón guerrero

*Esta historia me suena

*Vencer el miedo

*Por amar sin ley