¿Quiénes dentro de la 4T se perfilan para suceder al presidente López Obrador?

A unos meses de iniciar la carrera presidencial, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) perfila a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador; se trata de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió a las cuatro corcholatas que para participar en el proceso interno deberán cumplir con algunos requisitos, entre ellos comprometerse a la unidad del partido y aceptar "la decisión del pueblo", a través del método de encuestas que está contemplado en los estatutos.

Además reveló que será en julio cuando el partido emitirá la convocatoria para el proceso de definición de la candidatura presidencial y adelantó que antes del 2 de diciembre tendrán candidata o candidato.

"La convocatoria es para que sigamos unidos. Morena debe ser un partido unido por el proyecto de la transformación, no un partido por los intereses personales", dijo el pasado martes al participar en la reunión plenaria de los senadores morenistas.

Delgado Carrillo explicó que una vez que en julio próximo se emita la convocatoria para el proceso electoral de 2024 podrán inscribirse aquellos que deseen participar y el Consejo Nacional revisará y dará una primera lista que irá a una primera encuesta.

Detalló que a partir de esa encuesta se sacará a los finalistas que irán a una segunda encuesta, cuyos resultados se publicarán antes del 2 de diciembre.

Marcelo Ebrard

(JOSÉ DÍAZ)

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene 62 años de edad, es padre de cinco jóvenes y ha contraído nupcias en tres ocasiones. Actualmente está casado con Rosalinda Bueso, economista y diplomática hondureña que, de 2007 a 2010, se desempeñó como embajadora de Honduras en México.

En 1984 se graduó de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México (Colmex) y tiempo después estudió la especialidad en Administración Pública en la Ècole Nacionale d’administration en París, Francia.

Las aspiraciones de Ebrard a la presidencia de México no son nuevas. En diversas ocasiones el actual secretario de Relaciones Exteriores declaró que desde 2007 le nació la idea de ser presidente de la República.

“Seamos consistentes, perseverantes y leales y por supuesto que cuando se den las normas y lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo con las reglas que en su momento se den”, dijo el pasado 13 de julio de 2013.

El funcionario, de extracción morenista, forma parte de la 4T desde 2018; sin embargo, también militó en Movimiento Ciudadano (2015-2018), PRD (2000-2015), Partido de Centro Democrático (1999-2000) y en el Revolucionario Institucional (1977-1995).

Ebrard comenzó su carrera política en el PRI. En 1992 fue secretario general de Gobierno durante la administración del entonces regente del Distrito Federal, el priista Manuel Camacho Solís.

En 1997 fue diputado federal de la LVII legislatura (1997-2000). De 2002 a 2004 fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; después, de 2005 a 2006, se desempeñó como secretario de Desarrollo Social también del DF.

De 2006 a 2009 fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en 2009 presidió el Consejo Mundial de Alcaldes para la Acción Climática. El pasado 01 de diciembre de 2018 asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores para el sexenio de López Obrador.

Claudia Sheinbaum

(JOSÉ DÍAZ)

La posible candidata por Morena se define a sí misma como una mujer de izquierda, contraria al neoliberalismo y firme defensora del proyecto del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No se trata solo de ganar una elección, sino de construir una mayoría en términos de consciencia y transformación... la gente tomará una decisión de acuerdo con lo que hayamos hecho.

Andrés Manuel López Obrador, después del 2024, se va a retirar y quienes vamos a quedar tenemos la responsabilidad fortalecer el movimiento, no de dividirlo”, declaró Sheinbaum para El País el pasado 06 de noviembre del 2022.

La mandataria capitalina comenzó su trayectoria política a principios del siglo XXI como Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, bajo la Jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2000), posteriormente fue miembro del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la elección presidencial del 2006.

Después de nueve años de ausencia, Claudia Sheinbaum volvió a ejercer su carrera política como jefa de la Delegación de Tlalpan (2015-2017) y en 2018 comenzó a ejercer como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es una empresaria y científica mexicana de 60 años. Es madre de dos hijos y aunque ha contraído nupcias una sola vez en su vida, hace poco anunció que pronto se casará con Jesús Tarriaba. Su excónyuge, Carlos Ímaz Gispert, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exjefe delegacional de Tlapan, Ciudad de México.

En febrero de 1989, Sheinbaum obtuvo su título universitario como licenciada Física por la Universidad Autónoma de México con la tesis “Estudio Termodinámico de una Estufa de Leña para una Comunidad Rural en México”. Posteriormente, en 1990 arrancó su maestría en ingeniería Energética en la UNAM y en 1994 obtuvo su doctorado en el mismo rubro.

Ricardo Monreal

(JOSÉ DÍAZ)

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (Jucopo) dijo que el pasado diciembre afianzó su convicción de que el país necesita continuar con el proceso de transición política, profundizar la vida democrática y el cambio de régimen, pero, sobre todo, observar y respetar la Constitución y las leyes que tenemos.

“Yo no he abandonado la idea de luchar al interior de Morena con reglas claras, con piso parejo, con una oportunidad igual para todos, y por eso estoy muy tranquilo, porque creo que no solo tengo propuesta, tengo experiencia política acumulada, sino que tengo ecuanimidad y tengo ponderación por conducir al país hacia estadios de desarrollo económico, político, social, cultural mejores que los que ahora tenemos”, dijo el senador el 11 de enero.

Monreal fue diputado federal en tres ocasiones: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En 1998, durante su última temporada como diputado por el PRI y ante la negativa del partido para registrarlo como precandidato a la gubernatura de Zacatecas, decide renunciar y formar una alianza con el PRD.

Como diputado, Monreal diseñó iniciativas sobre temas de corte económico y social, y también continuó con su trabajo en la política de los derechos de los mexicanos migrantes, lo que resultó en reformas a los artículos 47 de la Ley General de Educación y 18 de la Ley de Migración.

El senador, de 62 años de edad, es académico, abogado y político; es padre de dos hijas y contrajo nupcias en 1985 con María de Jesús Pérez Guardado. Dentro de su familia la política es algo habitual, ya que su hermano David Monreal Ávila es el actual gobernador de Zacatecas.

Monreal estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y después cursó sus estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Adán Augusto López Hernández

(JOSÉ DÍAZ)

El secretario de Gobernación y aspirante a candidato presidencial de Morena, Adán Augusto López, admitió que la elección de 2024 no será sencilla, por lo que convocó a los legisladores de su partido a no confiarse. “Se asoma una batalla que no va a ser fácil, que no debemos de confiarnos... yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos”, declaró durante la décima Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

La carrera política del mandatario inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000 como coordinador de campaña de Manuel Andrade Díaz. Tres años después se integró al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2006, cuando el PRD postuló como candidato a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Augusto se convirtió en coordinador de campaña en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

De 2007 a 2009 fue elegido como diputado al Congreso del Estado de Tabasco, en 2012 consiguió un puesto en el Senado de la República por el PRD, al siguiente año se integró al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 se convirtió en gobernador de Tabasco y en 2021 solicitó licencia para convertirse en secretario de Gobernación.

López es un político mexicano de 59 años de edad y actual miembro del partido Morena. Es padre de tres hijos y ha contraído matrimonio una sola vez. Su esposa es Dea Isabel Estrada Rodríguez. El actual secretario es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, llevó a cabo estudios de Derecho Comparado en el Instituto de Derecho Comparado de París. Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbona Nueva-París 3 y un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).