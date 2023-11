'Queremos que los mexicanos sean de clase media, pero sin soberbia', dice AMLO

Al asegurar que se está viviendo un momento de transformación con acción, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien entiende muy bien esto es el pueblo de México, "los de abajo".

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional, AMLO acusó que "tal parece, por los contenidos educativos y por la manipulación que ha habido en todos los planes educativos, que van ascendiendo en lo académico, van obteniendo títulos y van perdiendo sensibilidad".

"Y van involucionando, involucionan, y dejan de tenerle amor al prójimo y se vuelven individualistas, egoístas, aspiracionistas".

"Claro que nosotros queremos que la mayor parte de los mexicanos pertenezcan a la clase media, y por eso estamos luchando para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Pero queremos que salgan de la pobreza y que sean de las clases medias y que no pierdan su humanismo, eso es lo que queremos; que no se vuelvan racistas, que no sean soberbios, que no maltraten, que no le falten el respeto a la gente, que no renieguen de sus orígenes, que al contrario, ayuden al que lo necesita, ese es todo el asunto", expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO expresó que se siente muy orgulloso porque su gobierno le ha dado "su sitio" a millones de mexicanos que eran marginados y humillados, porque el manejo de la política y de la economía "se hacía arriba".

Mencionó que en sus giras por Guerreo y Oaxaca, ha observado que la gente está feliz. La gente opina que ahora es tomada en cuenta "y eso me da mucho orgullo", refirió.

Acusó que sectores aspiracionistas de clase media actúan de manera clasista porque "vienen del pueblo" y se convierten en ladinos.