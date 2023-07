'¡Queremos agua!', reclaman colonos

"¡Queremos agua!" es el reclamo que hacen los vecinos de la calle Libertad de la colonia 14 de Noviembre de Gómez Palacio, donde desde hace meses, solo sale aire de sus llaves y en ocasiones, como ellos dice, "solo un hilito" que no alcanza para llenar sus tinacos.

En la casa de José Isabel Trujillo Hernández, la llave siempre está abierta, con la esperanza de que en un momento a otro salga agua, cosa que no sucede desde hace unos cuatro meses.

Para abastecerse, ya que la pipa tarda en llegar, sale con su triciclo rumbo a la colonia Pánfilo Natera, en donde vive una de sus hijas, para poder llenar su tambo de 100 litros, aunque eso represente al menos dos vueltas hasta esa colonia bajo los intensos rayos del sol.

"Nomás nos dicen que van a arreglar", comentó don José Isabel, tras las visitas que ha hecho personal del Sideapa para corroborar si existía el problema.

Guadalupe Murillo, es otra de las vecinas afectadas, y la que de forma insistente llamó el pasado martes al sistema operador para reportar la falta de agua, así como para solicitar solución y sobre todo una pipa de agua para atender sus necesidades.

"Los que estamos pegados a la barda ( de la Expo Feria), ahorita no hay agua, no hay presión, se necesita una bomba, para los que tienen el beneficio de tenerla, y los que no, como el vecino con el triciclo, traerla. Yo he hecho muchos reportes, me han contestado, ayer (martes) les llamé, vinieron, me checaron la toma que no encontraron, entonces, no es la toma, es la presión", aseguró la vecina afectada.

Los vecinos de esta parte de la colonia 14 de Noviembre, atribuían su falta de agua a la presencia de la Expo Feria, sin embargo al terminarse la temporada, el problema continuó.

Margarita Fraire, es otra de las vecinas afectadas y quien se ha visto en la necesidad de comprar garrafones para poder hacer de comer, limpiar la casa y cuando es posible, bañar a sus hijos pequeños.

"Ayer (martes) que pasó la pipa y agarré, teníamos más de una semana que no pasaba, iba y compraba garrafones, como 50 pesos, para la comida y para bañar a los niños", dijo la mujer, quien dijo, hace uso de una carreola para acarrear los garrafones de agua.

"En esta calle (Libertad) no hay agua", dijo seguro Javier Adán, vecino del sector afectado, y quien para abastecerse de agua y ante la tardanza de la pipa en surtir, comentó que es una amistad la que le manda agua de otra colonia para que pueda atender sus necesidades más básicas, como el uso del sanitario.

Así el panorama que viven los vecinos de un sector de la colonia 14 de Noviembre de Gómez Palacio, donde más que una solución momentánea que se ofrece con el abasto en pipas, piden primero conocer qué es lo que ocasiona el desabasto y segundo, dar una solución definitiva.