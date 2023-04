'Qué vergüenza esas declaraciones', Mauricio Martínez arremete en contra de Ventaneando

En los últimos días, el mundo del espectáculo ha llorado la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, y quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto fulminante.

Si bien, la actriz pidió a los medios respeto a su privacidad en este momento tan difícil, el cariño que el público le tiene a la costarricense y lo sorpresivo de la partida de Julián, hizo que la prensa se mantuviera al tanto de la despedida del joven cantante. Pero un desafortunado zafarrancho entre Mónica Castañeda, reportera de "Ventaneando" y la hija de Olivia Collins terminó por empañar el funeral.

Castañeda acudió a las afueras de la casa de Maribel para hacer la cobertura por parte de la emisión de Azteca, mientras que Collins y su hija asistieron a acompañar a la familia Figueroa. La reportera intentó entrevista a la famosa, pero le fue impedido el paso por parte de la hija; esta acción le molestó tanto que terminaron haciéndose de palabras, jalones y hasta una supuesta patada que Mónica le habría dado a la mujer.

Durante la emisión de este martes, los conductores de "Ventaneando" salieron a defender a su compañera, incluso, Pati Chapoy amenazó con revelar información privada sobre la familia Collins: "En este caso cuando llega la señora Collins vienen con una de sus hijas, mañana les voy a platicar del papá de las hijas para que sepan la clase de papá que es", dijo.

Esto no fue muy bien visto por los usuarios de las redes sociales, entre ellos el cantante y actor Mauricio Martínez quien no sólo criticó que el pleito le haya robado el foco a la muerte de Julián; sino que arremetió en contra de Chapoy y sus compañeros por amedrentar contra Olivia Collins.

"Un joven que no llegaba ni a los 30 años murió repentinamente y una madre y una familia entera están de luto, pero lo que les importa es despotricar en contra de quien no dio entrevista y dicen que van a revelar información personal, que no tiene nada que ver con lo que iban a cubrir", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, el exconcursante de Operación Triunfo aseguró que estos actos le dan vergüenza y sólo son el reflejo de lo mal que está la sociedad: "Que vergüenza escuchar esas declaraciones. Que lamentable que la gente ahora despotrique en contra de alguien que también está de luto. Que terror que ahora la nota sea quien iba a cubrir la nota que no era nota…y lo peor, que se los permitamos", finalizó.

Por su parte, Castañeda negó que haya agredido a la hija de Collins y aseguró que si metió el pie sólo fue para evitar que la seguridad del lugar cerrara la puerta y hubiera lastimado a alguien más.