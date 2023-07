'¿Qué tiene que insultarme a mí', dice AMLO a Santiago Creel

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al diputado del PAN y aspirante presidencial, Santiago Creel, a que no se enoje con él y no lo insulte por no haber sido elegido como candidato presidencial de la oposición y que mejor le reclame a la "mafia del poder" por haber escogido a la senadora Xóchitl Gálvez y a él hacerlo a un lado.

El mandatario federal aseguró en conferencia de prensa que los integrantes de "la cúpula del poder político y económico" ya echaron a andar una cargada en favor de Xóchitl Gálvez.

"Creel, que se enoja porque la mafia del poder, los que quieren regresar por sus fueros, quiere seguir robando porque son muy ladrones, los de la cúpula del poder político y económico, como ya escogieron a la señora Xóchitl, y a él lo hicieron a un lado, se enoja y me insulta y como diría su clásico: ‘¿y yo por qué?’ ¿Por qué no le va a reclamar a su antiguo jefe, que también fue jefe de Xóchitl, (Vicente) Fox?, ¿o al ‘Jefe de Jefes’, (Carlos) Salinas?, ¿o a Diego (Fernández de Cevallos), su gran amigo?, ¿o a Claudio X. González, el gerente del bloque conservador? ¿o a los comentaristas de Televisa, a (Sergio) Sarmiento, a (Leo) Zuckerman, a (Raymundo) Riva Palacio, puras finísimas personas, a Ciro (Gómez Leyva) a López-Dóriga?, a todos ellos”.

"¿Qué tiene que insultarme a mí porque no lo tomaron en cuenta y destaparon a la señora y ya echaron a andar una cargada?", declaró.