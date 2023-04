¿Qué son las caries?

Las caries están consideradas el problema más común relacionado a la salud dental. No por eso, sin embargo, son algo que se deba descuidar, ya que pueden llegar a ser muy doloras y requerir un tratamiento invasivo, que se pudo evitar.

Irma Delgadillo Delgadillo, dentista con 40 años de experiencia, define a las caries como una enfermedad de los que dientes, causada por la desmineralización de la capa externa del diente, que es el esmalte.

“Esto puede ser provocado por diversos factores, como las bacterias, la acidez que se produce en la boca por cierto tipo de alimentos o por la falta de higiene. A veces es congénita la estructura del esmalte. Y esto ocasiona que si no se atiende a tiempo vaya destruyendo el tejido dentario. Y avanza, llegando a las partes sensibles. Destruye primero el esmalte, luego la dentina, y si no se trata llega a la pulpa, que es la parte vital del diente, y es en donde se manifiesta el dolor, muchas veces inflamación”, dice la especialista.

Es a partir de que se presentan las caries cuando se pueden dar diferentes tratamientos. Todo depende de la etapa en la que llegue el paciente para determinar qué tipo de tratamiento tendrá. También depende de su disponibilidad y poder adquisitivo.

La prevención

La mejor manera de evitarse problemas con las caries, sugiere Delgadillo, es la prevención, que debe iniciar desde el momento en que aparecen los dientes, para que los niños vayan adquiriendo una cultura de salud dental que no los abandone en su vida:

“A veces a los niños no se les da una higiene dental. Los papás están ocupados y no les prestan mucha atención a los dientes del menor, a pesar de lo que comen los chicos. También depende del tipo de saliva que tienen”.

También recomienda que las visitas al dentista se hagan desde temprana edad. No necesariamente a tratamiento, sino a acompañar a sus padres, a algún familiar, para que de esa manera entienda que es un sitio en el que no hay nada de malo. De ese modo, no verá afectado su estado emocional cuando sea su turno de pasar con un dentista.

Las visitas a los especialistas también son de utilidad para saber si hay algún problema, más allá de que se sienta o no dolor, puesto que no todos los padecimientos presentan alguna clase de molestia al principio, pero es algo que el dentista.

“En muchas ocasiones, como algo no duele, no se revisan y no ven que traen ahí una manchita de cualquier color, y cuando vienen con nosotros a una simple limpieza, vamos viendo qué problemas pueden tener y la manera de tratarlo. Y si el paciente no lo sabe, nunca lo va a tratar, y va a asistir únicamente al dentista cuando ya trae dolor o está inflamado, y le duele mucho, o incluso hay pacientes que acuden a etapas mucho más avanzadas. O incluso que acuden con un familiar que les da bálsamos, y les calma el dolor pero no soluciona el problema. Entonces nos llegan pacientes en estado crítico”.

Las infecciones

Ésta es una etapa ya avanzada, que se presenta cuando la atención no fue adecuada o a tiempo.

“Las infecciones se dan cuando las caries llegan ya a la parte dental del diente, que es la pulpa, y cuando se agrede tiene muchas manifestaciones, como inflamación. Puede salvarse si se atiende a tiempo, pero si no, la pulpa se necrosa, se pudre, y es cuando vienen las infecciones, que se traducen de diferentes maneras. Pues depende mucho del estado de salud del cliente.

“Lo primero que hay que hacer ahí es tomar medicamentos, o existen también otros métodos, como la endodoncia, que permite salvar ciertas piezas, pues no todos los dientes son candidatos para que se practique”.

Sin embargo, con el paso de los años, Delgadillo ha visto que es mayor el número de personas que se atienden cuando las caries están todavía en etapas tempranas. Esto gracias a que existe más información a la que acceden las personas.

Cada persona es diferente

La especialista ha escuchado en varias ocasiones que el periodo adecuado para ir al dentista es de dos veces por año, cada seis meses. Sin embargo, considera que no siempre es así, porque cada persona tiene necesidades diferentes, y hay casos en los que es necesario asistir en periodos más cortos. Por eso es necesario conocer la situación de cada uno, para atenderse de manera oportuna.

“Cada persona es diferente, por lo que atenderse con un dentista depende de cada uno. Por ejemplo, hay personas que forman el sarro muy rápidamente, o por su saliva, o con las embarazas, y cada quien debe ver qué tan seguido deben ir al dentista”.

“La salud dental de los niños inicia en el momento en que les salen los dientes, incluso desde antes. Esto puede hacerles un hábito de la limpieza de sus dientes. Los dientes tienen muchas funciones, la primera y obvia es la de triturar los alimentos, la otra es poder hablar, porque en ocasiones una mala formación de dientes les impide pronunciar las palabras de la manera correcta. También llega a suceder que cuando un diente de leche se pierde antes de tiempo, el espacio queda ahí, y el diente permanente sale apiñado, y todas esas funciones tienen los dientes en los niños”.

10millones de niños mexicanos, de entre 2 y cinco años, padecen caries, según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).