'Qué poca vergüenza', Aracely Arambula 'explota' y niega que Luis Miguel visita a sus hijos

Aracely Arámbula no quiso quedarse callada y reaccionó a la versión que trascendió sobre que Luis Miguel, "El rey cucaracho", sí ve a sus hijos Miguel y Daniel.

Y es que, luego de que hace unos días, Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, quien fue representante de Luis Miguel, reveló que el cantante sí mantiene contacto con sus dos pequeños, fue "La Chule" quien reaccionó a las declaraciones de Lucía Miranda.

La actriz publicó en Instagram un mensaje en el que dejó en claro que la mujer miente y que cuando se hable de sus hijos, ella siempre defenderá la verdad.

"¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!", escribió Aracely Arámbula. "Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad", puntualizó la también actriz.

En los últimos años, Aracely ha declarado que "Luismi" no mantiene contacto con sus hijos y que no se hace presente en los cumpleaños o fechas importantes. "Me encantaría que conviviera más con ellos", declaró en 2017 a "People en Español".