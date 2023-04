'Que paren este sufrimiento', exige madre de Jovanna Dibanhi tras nueva suspensión de audiencia contra presunto responsable

“Que no alarguen más este sufrimiento”, exige María Guadalupe Pérez, madre de Jovanna Dibanhi Aguilar, desaparecida desde junio de 2021 tras suspenderse por tercera ocasión la audiencia intermedia en la que se presentarían pruebas que acrediten o no, responsabilidad en contra de Cristian “N”, expareja de su hija.

La audiencia se había programado para el 30 de marzo tras suspenderse por segunda ocasión el pasado 8 de marzo, hecho que en aquella ocasión generó una movilización por parte de familiares y amigos, quienes marcharon por las calles de la colonia Latinoamericana, donde que fue vista por última vez Dibanhi, el 25 de junio de 2021.

El presunto responsable de la desaparición de Jovanna Dibanhi fue vinculado a proceso en mayo de 2022, por lo que desde entonces se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Torreón.

“No se presentó el abogado ni el imputado, Cristian ‘N’, es lo que no entiendo, ¿por qué no se presentó en la sala de Audiencia? les pregunté a los licenciados, ¿a poco tiene la autoridad de decir? pues si ya está ahí (en el Cereso), yo no entiendo”, cuestionó molesta María Guadalupe.

Dijo que la audiencia se volvió a reprogramar para el 11 de abril en el Centro de Justicia Penal, fecha en la que espera que en esta ocasión sí se lleve a cabo, aunque reconoce tener temor de lo que pueda declarar el señalado.

“Sí quiero ya terminar con esto porque es algo muy doloroso, porque cada vez que hay audiencia se me figura que este señor ya va a decir lo que hizo con mi hija, me imagino muchas cosas, muchas cosas vienen a mi mente y me da mucho miedo. Siempre estoy con un miedo”, dijo la madre de familia, cuya incertidumbre ya ha causado estragos en su salud, pues además de insomnio y ansiedad, le ha generado hipertensión.

“Ha afectado mi salud, no estoy tranquila, ya tengo mucho insomnio, duermo un ratito y tomando medicamento controlado, me dio ansiedad e hipertensión, ¿cómo decirle uno a su corazón: ‘ya estate tranquilo’?, porque no puede uno como madre, es algo aquí dentro de mí, es algo es muy desesperante”, dijo angustiada.