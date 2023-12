¿Qué objetos no debes tener cerca de la computadora?

En los últimos años se ha vuelto más que necesario tener una computadora en casa ya que esta es una herramienta muy útil a la hora de hacer diversas tareas. Por ello es importante cuidarla y en esta ocasión vamos a decirte qué objetos, aunque lo creas, podrían dañarla.

Durante la pandemia estos aparatos electrónicos se volvieron vitales ya que a través de ellos acudíamos al trabajo, a la escuela o nos manteníamos en contacto con nuestros familiares y amigos. Pero ahora que todo ha vuelto a la rutina habitual las computadoras nos siguen ayudando a resolver tareas del día a día y con los siguientes consejos podrás mantenerla en las mejores condiciones por mucho más tiempo.

3 objetos que no debes poner cerca de tu computadora

Debes tener presente que tu computadora puede sufrir daños ocasionados por objetos que se encuentren cerca, esto no solo afectará su funcionalidad, sino que también te traerá problemas ya que no podrás trabajar de manera efectiva y la reparación podría ser muy costosa. Es por eso que aquí te decimos cuáles son los objetos que no se recomienda tener cerca de tu PC o laptop.

Comida

Hay ocasiones en las que el trabajo o la tarea nos tienen tan apresurados que optamos por comer enfrente del computador para ahorrar tiempo y estar al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar. Sin embargo, esto puede traerte más problemas de los que imaginas.

De acuerdo con Techpoint, compañía de reparación de electrónicos, los efectos negativos de comer cerca de tu computadora son delicados y es por eso que debes tener cuidado.

Si ingieres alimentos líquidos como sopas o aderezos, estos se pueden derramar sobre el computador y/o el teclado, dañando los componentes de hardware de la placa base gravemente y afectando su funcionalidad.

Si dejas migajas entre las teclas, no solo puedes afectar la forma en la que las oprimes, sino que tu teclado se convertirá en una gran fuente de bacterias.

Líquidos

Según lo dicho por Murprotec, empresa europea encargada de solucionar problemas de humedad, los líquidos pueden dañar mucho a tu computadora.

Si llegas a derramar cualquier tipo de líquido sobre tu computadora o muy cerca de ella, se tiene que desmontar y dejar secar durante varios días, pese a esto, la funcionalidad y recuperación del aparato no es seguro, ya que este puede sufrir daños muy severos.

Lo ideal es que consumas tus bebidas muy lejos de tu computadora, así evitarás daños y cuidarás tu cartera.

Imanes

Dr. Bakst Magnetics nos dice que el tema de los imanes y las computadoras es un tanto complicado. Si bien los imanes pueden estar cerca de tu computadora, estos pueden interferir con el funcionamiento del disco duro; lo cual puede provocar la pérdida o corrupción de datos. Además, estos artefactos pueden llegar a causar daños en el monitor.

Si los imanes están demasiado cerca de la pantalla, pueden distorsionar la imagen. Sin dejar de lado que también pueden interferir con las señales inalámbricas bloqueando la señal. Aunque es importante decir que esto solo aplica con imanes de gran poder y exposición prolongada.

Recuerda que tu computadora es más que un aparato electrónico, es tu herramienta de trabajo, la cual debes cuidar muy bien.