'Que nadie pase lo que nos tocó vivir'

Como una sentencia ejemplar que genera sentimientos encontrados, fue como describió Elena de la Fuente, madre de Cecilia Eguía, el hecho de que el feminicida de su hija, Édgar Contreras Castro, le fueran dictados 50 años de prisión, la pena máxima para este tipo de delitos que se contemplan en el sistema de justicia tradicional. La lucha desde el colectivo Madres Poderosas, seguirá para evitar que madres de otras víctimas, sufran las "trabas" con las que se enfrentaron para lograr la tan esperada justicia.

Y es que durante los 8 años y medio que la madre de Ceci, de entonces 29 años de edad y madre de tres hijos, esperó esta sentencia, se conformó el colectivo Madres Poderosas, "poderosas no de 'fregonas', sino porque con el poder de Dios te levantas… porque Dios nos da de su poder para hacerlo porque es muy difícil", dijo Elena de la Fuente, quien desconoce si el proceso continuará, si el ahora sentenciado apelará, "como dicen, día a día vamos a ir viendo en qué termina siempre todo esto".

Y agregó: "Esas sentencias deben hacerse públicas porque son un ejemplo de lo que puede pasar por hacer un acto de este tamaño, privar de la vida a tu esposa, a la mamá de tus hijos, no solamente se acaba tu vida, porque se acaba la vida detrás de una reja, sueños, ilusiones, trabajo, familia, sino la familia de él que debe de estar sufriendo, no se diga la mía, que se quebró desde que pasó el hecho de Ceci, pero estas sentencias altas que queden como un ejemplo".

Lo que es seguro, dijo, es que continuarán la labor en apoyo a esas madres que han perdido a una hija, porque conocen el dolor, ese que no "te permite ni respirar".

"Es que no te puedes quedar cruzada de brazos ante el dolor que tú ya pasaste y que gracias a Dios, nos dio el poder de levantarnos, porque de verdad que te quedas como calcomanía pegada en el suelo, de donde te cuesta trabajo levantarse", dijo Elena.

Y es que compartió que vivir la muerte es muy difícil, más aún en esas circunstancias. "Es muy difícil todo lo que engloba un feminicidio, entre el shock de la situación tan drástica, tan dramática que se vive, el tener que pedir justicia cuando tendría que ser rápida, pronta, y expedita, y nos topamos con trabas y trabas. Entonces ahorita lo que hacemos en el colectivo es, si pasa algo, nosotros podemos ayudar, para que nadie pase lo que a nosotros nos tocó vivir".

Es por ello que pide a esas madres que sufren por la pérdida de una hija, a que no se callen y se acerquen al colectivo.

"Nosotros hemos invitado a la gente, sí te da miedo empezar con todo este proceso porque no sabes con lo que te vas a topar, yo comprendo a las mamás que pierden a sus hijas en feminicidio, que te quedas en shock, que el dolor es tan grande que te quedas sin hablar, se te dificulta hasta el respirar de todo el dolor tan atroz que traes, pero los primos días y las primeras fechas son muy importantes, porque cuando las pruebas están frescas está todo, todavía se puede desplegar la justicia que se puede hacer por tu hija. Por eso no me canso de decirles, acérquense".

ANTECEDENTES

Cecilia Eguía, fue vista por última vez el 2 de octubre de 2014 y reportada como desaparecida al día siguiente. Fue hasta tres días después, que su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en la Ex Hacienda La Joya.