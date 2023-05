¿Qué le pasó a Jolette? Preocupa al aparecer desde la cama de un hospital

Jolette, recordada por ser la exintegrante de "La Academia" más polémica tras protagonizar varios pleitos con los jueces Lola Cortés y Arturo López Gavito, compartió con sus fans dos noticias, la primera hace días, sobre que recibió una invitación a formar parte de "La Casa de los Famosos México", dijo que aún no decidía si aceptaria o no, por lo que recibió de muchos fans recomendaciones para que no lo hiciera, pues le recordaron lo mal que la pasó en "La Academia".

"No queremos que te sometas a otro encierro y que te hagan llorar", fue de los argumentos que utilizaron los fans de la conductora nacida en Guadalajara, quien tras "La Academia" se ha mantenido cercana a la televisión con participaciones en algunos segmentos de programas, como "Hoy", donde protagonizó cápsulas de moda.

Hoy, desde la cama de un hospital, Jolette dio a conocer su decisión sobre si participaría o no en el reality show que conducirá Galiles Montijo, y en el que ya confirmaron a Emilio Osorio y Wendy Guevara, de "Las Perdidas".

Con bata, despeinada, sin maquillaje y desde la cama de un hospital, es como apareció Jolette en una serie de videos que compartió con sus seguidores en redes sociales, para informar lo que había decidido sobre si entraba o no a "La casa de los famosos México" y explicó por qué estaba hospitalizada.

Con un par de fotos en las que aparece con los labios extremadamente hinchados, Jolette explicó que fue víctima de una picadura de insecto, por lo que sufrió una intoxicación muy fuerte que provocó la hinchazón de sus labios, lo que la hizo ir al hospital.

Jolette lamentó que fuera desde el hospital y sin maquillaje, como tuviera que dar la noticia de que finalmente no formaría parte de "La Casa de los Famosos México", lo que fue aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes la felicitaron por la decisión y le desearon una pronta recuperación ante alarmante aspecto.