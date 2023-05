'¿Qué le parece la que anda luchando con AMLO?'; modifican canción de Peso Pluma para Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, vuelve a verse en polémica luego de que en redes surgiera un video de ella con una versión modificada de 'Ella baila sola' de Peso Pluma.

El cantante mexicano, Peso Pluma, ha ganado gran fama en los últimos meses gracias a sus temas de corridos-tumbados.

Un ejemplo de la popularidad que ha obtenido es que incluso alguien se ha dado a la tarea de modificar su tema 'Ella baila sola', para promover la candidatura de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

"Compa, ¿qué le parece la Sheinbaum? La que anda luchando con AMLO y la 4T. Ella, ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar", dice la letra de la canción mientras el video muestra diversas imágenes de la jefa de Gobierno.

Ante la viralización de este video, Sheinbaum se deslindó de la modificación del tema de Peso Pluma, señalando que ella no lo hizo y aparentemente tampoco su equipo de trabajo.

"La verdad es muy bueno Peso Pluma más allá de, es un grupo pues la verdad que yo no lo conocía, la fusión musical es muy especial y pues nada, me sorprendí por lo que salió en las redes. No lo hice yo y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión de que hubiéramos promovido nosotros esa letra o esa música”, dijo en conferencia de prensa.