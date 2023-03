'Que horrible', Lyn May intenta besar a Daniel Arenas en programa y usuarios la critican

Lyn May generó controversia en redes sociales luego de que se difundiera una serie de imágenes en donde la actriz intentaba besar a la fuerza al actor Daniel Arenas: "Eso es acoso", señalaron los usuarios.

Todo comenzó luego de que Daniel Arenas apareciera en el programa matutino Hoy Día, a pesar de que todo marchaba con total normalidad, las cosas se pusieron incómodas luego de que Lyn May, invitada del programa, comenzara a mostrar gran interés en el actor.

(FOTO: ESPECIAL)

En el breve video, el cual fue compartido en redes sociales, se ve a la actriz tratando de besar al actor, mientras que este trata de quitarse sin parecer grosero, posteriormente.

Posteriormente, en otro clip se ve a May bailándole, y mientras este trata de alejarse, ella lo acerca más a su cuerpo, causando una visible incomodidad en el joven actor.

Esta actitud desencadenó un sin fin de comentarios al respecto, donde usuarios comenzaron a tachar a Lyn May de acosadora con el galán de telenovelas.

"Que horrible", "Ya siéntese señora", "Que desagradable, conciencia, no es no", "Vi el programa, Daniel Arena se notaba completamente incómodo. Incluso en algunos comentarios muy sutiles le dijo que él es un hombre casado. Penélope Menchaca, instigaba a Lyn con comentarios y esa risa vulgar y burlona que la caracteriza", "Falta de respeto y de verdad que desagradable momento para Daniel, es lo que muchos no quieren ver que también hay mujeres acosadoras y que también faltan al respeto y no solo a hombres, entre ellas mismas lo hacen", fueron uno de los comentarios que se podían leer.