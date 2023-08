¿Qué hacer si eres 'swiftie' y no fuiste al concierto en CDMX?

Por fin llegó el momento esperado por los swifties mexicanos: los cuatro conciertos del The Eras Tour de Taylor Swift se estarán desarrollando en el país entre este 24 y 27 de agosto, pero…

Si fuiste de los pocos afortunados que no alcanzaron boletos para alguna de las cuatro fechas que ofrecerá en el Foro Sol, no todo está perdido, puedes ver algunas grandes presentaciones de la cantante que han quedado inmortalizadas para la pantalla.

Una de ellas es la que ofreció para el programa Tiny Desk de NPR Music en octubre de 2019. Se trata de un mini concierto acústico de 28 minutos donde únicamente con guitarra en mano o piano interpreta temas como "The man" y "All too well".

Este show está disponible de forma gratuita en el YouTube oficial de Tiny Desk pero, si tienes suscripción a Disney+, puedes encontrarte otro encuentro acústico con la intérprete de "Shake It off".

En esta plataforma está el concierto "Folklore sesiones en Long Pond Studios", grabado en 2020, en plena pandemia, y donde Swift interpreta todas las canciones del álbum "Folklore".

Dónde: YouTube y Disney+